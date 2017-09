TATV richtet Guidewire-Systeme für Geschäftswachstum ein

Touring Assurances/Verzekeringen (TATV), der führende Versicherer für Direktversicherungen in Belgien, EY, Sollers Consulting und Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE) haben heute bekanntgegeben, dass TATV als neues System für Versicherungs- und Vertragsverwaltung das Guidewire PolicyCenter® sowie zur Verwaltung seiner Abrechnungsvorgänge das Guidewire BillingCenter® implementiert hat. Der Versicherer hat außerdem Guidewire DataHub™ und Guidewire InfoCenter™ als Lösungen für Datenverwaltung und Business Intelligence eingerichtet.

TATV hat sich im Rahmen seiner strategischen Initiative für Kernsysteme und Datenprodukte von Guidewire entschieden, um die Effizienz seiner Prozesse und Tätigkeiten zu optimieren sowie ein solides und skalierbares Geschäftswachstum zu fördern. Das Unternehmen setzt diese modernen Produkte ein, um seinen Kanalmix zu erweitern, bessere Kundeneinblicke zu gewinnen und gemeinsam mit ähnlich arbeitenden Partnern neue Produktlinien zu entwickeln. Technologien von Guidewire sind bereits gleichzeitig in sämtlichen Geschäftssparten verwendet worden (Motor und Heim) und werden jetzt von sämtlichen Geschäftsbereichen genutzt. Bestehende Geschäftstätigkeiten sollen bei der Wiederaufnahme für die neue Plattform konvertiert werden. Die Partner von Guidewire PartnerConnect™ Consulting, EY und Sollers Consulting, haben mit TATV und Guidewire zusammengearbeitet, um ein erfolgreiches Projekt abzuliefern.

"Es war erfreulich, beobachten zu können, wie diese Bereitstellung früher als geplant funktioniert hat. Einer der Hauptfaktoren dabei war unser proaktiver und beweglicher Ansatz bei der Definition und Priorisierung von Vorgaben und Umfang des Projekts", sagte Helene Portegies, Chief Executive Officer von TATV. "Dank unsere Investition in die Guidewire-Technologie werden wir die Schlagkraft erhalten, die wir zur Fortsetzung unserer Transformation hin zu einem verbesserten Kundenerlebnis und optimaler Leistung brauchen."

Kernsysteme und Datenprodukte von Guidewire sind für TATV bei folgenden Punkten hilfreich:

Wegfall von Betriebsrisiken aufgrund veralteter Systeme,

Hinarbeiten auf signifikantes Geschäftswachstum, unterstützt durch die gleichen Personalnummern, sowie

schnellere Reaktion auf Marktveränderungen mit verbesserter Flexibilität bei Produkten und Preisen.

"Bei EY sind wir sehr stolz, dass wir zu einer für TATV so bedeutenden Transformation beitragen konnten. Daraus geht eine grundlegend neue Art und Weise, Versicherungen in Belgien abzuschließen, hervor", sagte Kris Volkaerts, Partner bei EY. "Es war jedem an diesem Projekt beteiligten Mitglied des EY-Teams ein Vergnügen, in einer so positiven und dynamischen Umgebung arbeiten zu können, in der jeder von uns etwas bewirken konnte."

EY hat seine Kenntnisse des lokalen Versicherungsmarkts und seine Guidewire-Expertise in das Transformationsprojekt von TATV mit eingebracht und war dabei zuständig für Programmmanagement, Geschäftsanalysen, Überblick über funktionelle Lösungen, Tests, Business-Bereitschaft, Sicherheit und Versionsmanagement. EY war zudem zuständig für die Datenmigration insgesamt und hat dazu seinen proprietären NextGen Datamigration Accelerator genutzt, mit dem die Arbeitslast einer Migration reduziert werden kann. Die Arbeit an der Datenmigration wird gemeinsam mit EYs GTH (Global Talent Hub) in Indien geleistet.

"Touring Assurances ist wie Sollers Consulting ein sehr bewegliches "Agile"-Unternehmen", sagte Grzegorz Ukela, Manager bei Sollers Consulting. "Beide Unternehmen haben sich "Agile"-Prinzipien verschrieben und konzentrieren sich auf die Arbeit an einer gesunden Projektumgebung, mit der die Zusammenarbeit reibungslos ablaufen kann und mit der sich schnelle Ergebnisse einstellen. Wir konnten die erste Projektphase früher als erwartet abschließen und passend zu der ehrgeizigen Strategie von Touring Assurances Geschäftswert generieren."

Sollers Consulting ist zuständig für die Implementierung und Konfigurierung der Guidewire-Produkte sowie für die Systemintegration innerhalb der bestehenden IT-Architektur von TATV. Das Ziel von Sollers besteht darin, die Implementierung von Verbesserungen bei Vertrieb und Kundenservice voranzubringen, das Kundenerlebnis zu verbessern und Geschäftsprozesse zu optimieren. Sollers Consulting verbindet seine Kenntnisse von Versicherungswesen und Guidewire-Software mit seiner Expertise bei Implementierungen mittels "Agile"-Methoden.

"Wir gratulieren TATV zur erfolgreichen Bereitstellung der Kernsysteme und Datenprodukte von Guidewire", sagt Sheridon Glenn, Vice President, Field Consulting EMEA bei Guidewire Software. "Wir haben bei diesem Projekt eng mit TATV, EY und Sollers Consulting zusammengearbeitet, so dass TATV seinen Kunden übereinstimmend mit seinen Transformationszielen charakteristische Produkte und Services liefern kann."

Über TATV

TATV ist der führende Versicherer für Direktversicherungen in Belgien und Mitglied der AXA Group. Mit 150 Beschäftigten und mehr als 150.000 Kunden bietet das Unternehmen Auto-, Motorrad- und Hausversicherungen an. Mit seinem Konzept Click-Call-Face verbindet TATV je nach Kundenbedarf Versicherungsverkauf und -service über seine Website, seine Verkaufsstellen und sein Callcenter: www.touring-assurances.be.

Über EY

EY ist weltweit einer der Marktführer für Versicherungs-, Steuer-, Transaktions- und Beratungsdienste. Die Einblicke und Qualitätsservices, die wir liefern, tragen zum Aufbau von Vertrauen und Zuversicht in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften der ganzen Welt bei. Wir bauen herausragende Führungskräfte auf, die gemeinsam unsere Versprechen an alle unsere Aktionäre einlösen. Auf diese Weise spielen wir eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer besseren Arbeitswelt für unsere Mitarbeiter und Kunden und für unsere Communitys.

EY bezieht sich auf das globale Unternehmen und kann sich auf eine oder mehrere der Mitgliedsfirmen von Ernst & Young Global Limited beziehen, die jeweils eine separate Rechtsperson darstellen. Ernst & Young Global Limited, eine britische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, erbringt seinen Kunden keine Dienstleistungen. Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie unter www.ey.com sowie über unsere Versicherungspraxis unter www.ey.com/us/insurance.

Über Sollers Consulting

Sollers Consulting ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf Beratungs- und Implementierungsdienste für den Finanzsektor spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 in Warschau von Fachleuten in den Bereichen operative Beratung und IT gegründet. Das Unternehmen kooperiert mit einer Reihe von Partnern auf der ganzen Welt, darunter Guidewire, Moody’s Analytics, Microsoft, Oracle und TIA Technology. Sollers Consulting zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, wirtschaftliches Fachwissen mit Kompetenzen bei neuen Technologien zu verbinden. Das Team von Sollers Consulting hat verschiedene Projekte für über 60 Finanzkonzerne aus der ganzen Welt realisiert, darunter Santander, Millennium, Raiffeisen, Talanx (Warta), Inter, Generali, ING und Proama.

Bei seiner täglichen Arbeit setzt das Unternehmen moderne Methoden des Projektmanagements, etwa "Agile"-Methoden, ein.

Der Kernwert von Sollers Consulting ist ein starkes Team aus Fachleuten – das Unternehmen beschäftigt über 400 qualifizierte Berater und Entwickler in Warschau, Lublin, Posen und Köln. Weitere Informationen finden Sie unter www.sollers.eu.

Über Guidewire Software

Guidewire liefert die Software, die Versicherer brauchen, um sich in einer Zeit rapider Veränderungen in der Branche anpassen und behaupten zu können. Wir vereinen drei Elemente – Kernoperationen, Daten und Analysen sowie digitale Interaktion – zu einer Technologieplattform, die es Versicherern ermöglicht, ihre Kunden und Mitarbeiter zu binden und zu befähigen. Mehr als 300 Versicherer auf der ganzen Welt haben sich bereits für Guidewire entschieden. Weitere Informationen finden Sie auf www.guidewire.com. Folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

ANMERKUNG: Guidewire, Guidewire Software, Guidewire ClaimCenter, Guidewire PolicyCenter und Guidewire BillingCenter sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Guidewire Software Inc.

