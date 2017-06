Tausende demonstrieren gegen Korruption in der Slowakei

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Mehrere tausend Menschen haben gegen Korruption in der Slowakei protestiert. In den Zentren der beiden größten slowakischen Städte Bratislava und Kosice sowie vor der slowakischen Botschaft in der Nachbarhauptstadt Prag forderten sie den Rücktritt von Innenminister Robert Kalinak sowie die Entlassung des Polizeipräsidenten und des für Korruptionsbekämpfung zuständigen Spezialstaatsanwalts. Die Demonstranten folgten damit einem von Künstlern und Medien unterstützten Aufruf von Jugendlichen, die schon im April einen ähnlichen Protest in Bratislava organisiert hatten.

Kalinak gilt seit Monaten als Symbolfigur staatlicher Korruption. Er steht im Verdacht, einen der Steuerhinterziehung angeklagten Unternehmer begünstigt und dafür eine Belohnung angenommen zu haben. Wiederholte Misstrauensanträge der Opposition scheiterten bisher an der Parlamentsmehrheit der Regierung. Dem Polizeipräsidenten warfen die Demonstranten vor, Ermittlungen zu behindern, um seinen Minister zu schützen.

Zu den zentralen Forderungen der Demonstranten gehörte aber auch die Aufarbeitung eines unter dem Codenamen "Gorilla" bekannt gewordenen riesigen Korruptionsskandals einer früheren christlich-liberalen Regierung. In diesem Zusammenhang werfen Medien und Opposition Teilen der Justiz vor, untätig und befangen zu sein./ct/DP/he