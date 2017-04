Tausende Flüchtlinge bezeichnen sich als frühere Taliban - Presse

BERLIN (Dow Jones)--Im Zuge der Flüchtlingskrise sind ab 2015 womöglich mehrere tausend Taliban-Kämpfer aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Das habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) den deutschen Sicherheitsbehörden gemeldet, berichtet das Magazin Spiegel. Der Generalbundesanwalt ermittle deshalb bereits in mehr als 70 Fällen. Sechs Männer säßen in Untersuchungshaft. In der nächsten Woche sollen in Berlin und Koblenz die ersten Verfahren gegen beschuldigte Afghanen beginnen.

Insgesamt besteht dem Magazin zufolge bei einer mittleren vierstelligen Zahl von Flüchtlingen der Verdacht, dass es sich um frühere Taliban-Mitglieder handelt. Die Betroffenen hätten sich während des Asylverfahrens selbst belastet. Ob es sich tatsächlich um ehemalige Taliban-Kämpfer handelt, sei bisher unklar. Manche hofften womöglich auf bessere Bleibeperpektiven, wenn sie sich als ehemalige Taliban ausgeben.

