Tausende fordern von Trump Steueroffenlegung auf Demos in den USA

New York/Washington (Reuters) - In den USA sind vielerorts Tausende gegen US-Präsident Donald Trump auf die Straßen gegangen.

Sie forderten ihn auf, seine Steuern offenzulegen. Die größten Demonstrationen am sogenannten Tax Day ("Steuertag") fanden in New York und Los Angeles statt. Im kalifornischen Berkeley kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Anhängern von Trump. Sie warfen mit Flaschen und Dosen nacheinander, teilweise gingen sie mit Fäusten aufeinander los. Mindestens 13 Personen wurden festgenommen. Einige der Demonstranten in Berkeley seien leicht verletzt worden, berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag. Von den Behörden verlautete jedoch nichts über Verletzte.

In den USA war es in den vergangenen Jahrzehnten üblich, dass Präsidenten ihre Steuerunterlagen veröffentlichten, auch wenn es gesetzlich nicht von ihnen verlangt wurde. Trump weigert sich jedoch.