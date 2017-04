Snap-Aktie: Das Snapchat-IPO hatte einen unerwartet positiven Nebeneffekt

Das größte IPO seit Alibaba wollten in den Vereinigten Staaten nur wenige Anleger verpassen. Die Nachfrage nach Aktien von Snap war bereits vor dem Börsengang riesig, denn das Unternehmen hat es mit seiner App Snapchat geschafft, bei seinen jungen Nutzern Interesse für den Aktienmarkt zu wecken.

Snap-IPO half Broker auf die Sprünge

Der amerikanische Online-Broker TD Ameritrade hat ermittelt, dass zahlreiche junge Menschen Wertpapierdepots eröffnet haben, nur um Teil des IPO-Hypes um die Kult-App der Snapchat-Mutter Snap zu sein. Im Rahmen der Quartalsberichtserstattung erklärte die Führungsebene von TD Ameritrade, dass das Unternehmen im abgelaufen Quartal massiv von dem Snap-Börsengang profitiert habe. Die Zahl der täglichen Trades sei mit 517.000 auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Der Umsatz lag mit 904 Millionen Dollar deutlich über den Schätzungen der Analysten.

Junge Menschen lieben Snap

Finanzchef Steve Boyle fasste die Ergebnisse zusammen: "Snap war auf viele Arten gut für uns". Besonders auffällig sei die Zahl der Kunden gewesen, die im Rahmen des Snap-Börsengangs einen Account eröffnet und das erste Mal in ihrem Leben eine Aktie gehandelt haben. Für den CEO von TD Ameritrade, Tim Hockey, war dies aber keine Überraschung: "Die Menschen kaufen das, was sie kennen. Und junge Menschen kennen nun einmal Social Media sehr gut", so der Manager.

Potenzieller Nachfolger nicht in Sicht

Doch der Hype um Snap ist in den Wochen nach dem Börsengang deutlich abgeflaut. Nachdem die Aktie zunächst einen Raketenstart aufs Pakett gelegt hatte und der Erstkurs an der NYSE um 44 Prozent über dem Ausgabepreis lag, kühlte das Interesse der Anleger merklich ab. Inzwischen notiert die Snap-Aktie bei rund 21 Dollar und hat sich damit zwar von den Tiefstständen erholt, ist von ihren Höchstkursen aber noch weit entfernt. Und ein potenzieller Nachfolger ist nicht in Sicht: Große Tech-IPOs stehen derzeit nicht auf der Agenda.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Richard Drew/AP, Astrid Stawiarz/Getty Images