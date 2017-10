Tesco zahlt nach Gewinnzuwachs wieder eine Dividende

Die britische Supermarktkette Tesco (ISIN: GB0008847096) will wieder eine Dividende an ihre Aktionäre ausschütten, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Es soll am 24. November 2017 eine Zwischendividende von 1 Pence (ca. 1,13 Eurocent) ausbezahlt werden (Record day ist der 13. Oktober 2017).

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 2,17 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,52 Prozent. Es soll auch wieder eine Schlussdividende ausgeschüttet werden. Der Konzern zahlte zuvor letztmals im Dezember 2014 eine Dividende.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs 2017/18 erzielte Tesco ein Umsatzplus bei konstanten Wechselkursen von 0,7 Prozent auf 25,2 Mio. Pfund. Der operative Gewinn vor Sondereinflüssen kletterte um 23,7 Prozent auf 749 Mio. Pfund.

Tesco leidet schon seit längerem wie die anderen großen Supermarktketten unter der Billigkonkurrenz der Discounter. Tesco ist die größte Supermarktkette in Großbritannien und gehört zu den fünf größten Handelskonzernen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 460.000 Menschen in über 6.800 Lebensmittelmärkten.

Redaktion MyDividends.de