Teva Pharmaceutical senkt Ausblick und kündigt Dividende an

Der Generika-Hersteller Teva Pharmaceutical (ISIN: US8816242098, NYSE: TEVA) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 8,5 US-Cents je Aktie an seine Investoren ausbezahlen. Auf das Jahr gerechnet werden somit 0,34 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 11,54 US-Dollar (Stand: 2. November 2017) bei 2,95 Prozent. Die Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 12. Dezember 2017 (Record date: 28. November 2017).

Für das Fiskaljahr 2017 erwartet Teva einen Umsatz von 22,2 bis 22,3 Mrd. US-Dollar, wie am Donnerstag berichtet wurde. Zuvor wurde eine Spanne von 22,8 bis 23,2 Mrd. US-Dollar prognostiziert. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 3,77 bis 3,87 US-Dollar (Non-GAAP) liegen. Zuvor wurde eine Spanne von 4,30 bis 4,50 US-Dollar prognostiziert. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an, der Wert gab deutlich nach.

Teva Pharmaceutical gehört zu den zehn größten Pharmakonzernen weltweit und ist die Nummer 1 unter den Generika-Herstellern. Zum Konzern gehört auch Ratiopharm. Im Juli 2015 gab Teva die Übernahme der Generikasparte des amerikanischen Botox-Herstellers Allergan bekannt. Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit knapp 68 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 11,64 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de