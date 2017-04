The GEO Group meldet Dividende

The GEO Group (ISIN: US36162J1060, NYSE: GEO) zahlt eine Quartalsdividende von 47 US-Cents je Aktie an seine Investoren. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen damit 1,88 US-Dollar Dividende aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 34,20 US-Dollar (Stand: 26. April 2017) einer Dividendenrendite von 5,46 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 19. Mai 2017 (Record date: 9. Mai 2017).

Die GEO Group ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf „Reentry Facilities“ spezialisiert hat. Darunter fallen u.a. Einrichtungen zur Wiedereingliederung von Straftätern. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 566,58 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 500,13 Mio. US-Dollar). Im Gesamtjahr lag der Umsatz bei 2,18 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,84 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie hat an der Wall Street seit Jahresbeginn 112,65 Prozent an Wert gewonnen.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

-Anzeige-