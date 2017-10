The National Security Group meldet Dividende

Das Dienstleistungsunternehmen The National Security Group (ISIN: US6375461026, NASDAQ: NSEC) schüttet eine Quartalsdividende von 0,05 US-Dollar an die Investoren aus. Die Zahlung erfolgt am 30. November 2017 (Record date: 6. November 2017)

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,20 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 13,10 US-Dollar (Stand: 23. Oktober 2017) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,53 Prozent. Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und verzeichnet dort seit Jahresbeginn 2017 ein Minus von 26,19 Prozent.

The National Security Group ist ein Dienstleister im Bereich Versicherungen (Lebensversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung). Das Unternehmen ist 1947 in Elba, Alabama, gegründet worden. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 16,48 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 16,65 Mio. US-Dollar).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de