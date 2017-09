Thomas Cook kauft sich wieder beim Clubanbieter Aldiana ein

London/Berlin (Reuters) - Der Reisekonzern Thomas Cook steigt wieder beim Clubanbieter Aldiana ein und baut damit sein Geschäft mit eigenen Hotelmarken aus.

Die Briten gaben am Dienstag eine strategische Partnerschaft mit dem Schweizer Investmentunternehmen LMEY bekannt und übernehmen im Zuge dessen 42 Prozent an Aldiana. Die Firma mit Sitz in Oberursel nahe Frankfurt betreibt acht Clubanlagen in Spanien, Griechenland, Zypern, Tunesien und Österreich. "Die Entwicklung eines starken Portfolios von Häusern konzerneigener Hotelmarken ist absolut wichtig für unseren Erfolg", sagte Thomas-Cook-Chef Peter Fankhauser. Der Konzern erweitere damit sein Angebot eigener Hotelmarken auf 190 Hotels und Resorts in 17 Ländern. Weitere vier Aldiana-Neueröffnungen sind bis 2019 geplant.

Aldiana gehörte bereits in der Vergangenheit vollständig zu Thomas Cook. Der Konzern verkaufte 2005 einen Anteil von 75 Prozent und 2012 den Rest. LMEY übernahm im Februar 2016 Aldiana zu 100 Prozent.

Thomas Cooks deutsche Ferienflugtochter Condor konnte im bisherigen Sommerhalbjahr ihre Buchungen um zwölf Prozent steigern und dürfte dabei auch von der Unsicherheit rund um die Insolvenz von Air Berlin profitiert haben.