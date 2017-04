Thyssen-Betriebsräte befürchten Kahlschlag in der Stahlsparte

Düsseldorf (Reuters) - Die Arbeitnehmervertreter von Thysssenkrupp bangen im Zuge des angekündigten Sparprogramms um zahlreiche Arbeitsplätze in der Stahlsparte.

"Wir befürchten, dass die Zahl viel größer sein wird als bislang bekannt", sagte Stahlbetriebsratschef Günter Back am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Er warf dem Vorstand eine Salami-Taktik vor. Back zufolge sollen durch die sofortige Schließung von insgesamt zwei Anlagen in Bochum und Duisburg bis zu 350 Jobs gestrichen werden. Das sei aber nicht alles. Vor allem in den Bereichen Verwaltung, Logistik, Instandhaltung, Reparatur und Vertrieb könne es zu einem Kahlschlag kommen. Dort sind Tausende Mitarbeiter beschäftigt.

Thyssenkrupp hatte am Freitag angekündigt, im Stahlbereich über drei Jahre rund 500 Millionen Euro einzusparen. Wie viele Jobs gestrichen würden, sei noch unklar. Thyssenkrupp Steel Europe beschäftigt rund 27.000 Mitarbeiter. Am 4. Mai soll der Aufsichtsrat der Stahlsparte über die Pläne beraten, wie Reuters aus Kreisen des Gremiums erfuhr. "Um Standortschließungen vermeiden zu können, müssen wir alle beeinflussbaren Kosten überprüfen und alle denkbaren Einsparmaßnahmen entschlossen angehen", hieß es in einem Schreiben des Stahlvorstands an die Mitarbeiter.

Die Verunsicherung der Beschäftigten sei groß, sagte Back. In den nächsten Tagen könne es durch Informationsveranstaltungen zur Einschränkung der Produktion kommen. Die Mitarbeiter hätten das Recht, sich zu informieren. Die Infoveranstaltungen könnten mehrere Stunden dauern. Streiks seien nicht geplant, da sie ein Mittel bei Tarifauseinandersetzungen seien. In dem von der Teilschließung bedrohten Grobblechwerk Duisburg-Hüttenheim stand nach Angaben des dortigen Betriebsratschefs Werner von Häfen die Produktion wegen der Infoveranstaltungen am Freitag, Sonntag und Montag für mehrere Stunden still. Geplant sei zudem eine außerordentliche Belegschaftsversammlung. Über das weitere Vorgehen wollen die Betriebsräte am Dienstag mit der IG Metall beraten.