Thyssen hebt operative Gewinnprognose an - Aber Nettoverlust

Düsseldorf (Reuters) - Thyssenkrupp hat nach Zuwächsen seine Jahresprognose für das operative Geschäft leicht angehoben, erwartet aber unter dem Strich hohe Verluste.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17(per Ende September) dank besserer Ergebnisse im Geschäft mit Werkstoffen, Autoteilen und Aufzügen um knapp ein Drittel auf 427 Millionen Euro gestiegen, teilte der Konzern am Freitag mit. Von Reuters befragte Analysten hatten mit 404 Millionen Euro gerechnet. Im Gesamtjahr peile Thyssenkrupp nun im Konzern operativ 1,8 Milliarden Euro an nach 1,47 Milliarden im Vorjahreszeitraum - das sind 100 Millionen Euro mehr als bislang. Unter dem Strich erwartet Thyssenkrupp aber wegen hoher Abschreibungen durch den Verkauf des Stahlwerks in Brasilien einen deutlichen Verlust. Bislang hatte der Konzern den Vorjahreswert von 261 Millionen Euro klar übertreffen wollen.