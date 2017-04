thyssenkrupp-Betriebsrat fordert Klarheit über Fusionspläne

Essen (Reuters) - Die Arbeitnehmervertreter von thyssenkrupp haben vom Management Klarheit über die Pläne für eine Fusion der Stahlsparte mit dem Konkurrenten Tata Steel gefordert.

Der Vorstand müsse die seit einem Jahr anhaltenden Gerüchte beenden, sagte Konzernbetriebsratschef Wilhelm Segerath am Mittwoch nach einem Treffen der Betriebsräte in Essen. "Die Situation ist unerträglich." Ohne? Klarheit werde es im Stahlbereich auch keine Restrukturierung geben. "Wir werden um jeden unserer Arbeitsplätze kämpfen und setzen dabei auf unsere Stärke, die Solidarität."

Thyssenkrupp verhandelt seit dem vergangenen Jahr mit Tata über eine Fusion der Stahlgeschäfte. Zusammen würden sie den zweitgrößten Stahlkonzern in Europa nach ArcelorMittal schmieden. Als Haupthindernis gelten die milliardenschweren Pensionslasten von Tata. Thyssenkrupp hat klar gemacht, auch ohne Fusion die Stahlsparte neu aufzustellen. Stahlchef Andreas Goss soll dazu ein Konzept vorlegen. Erste Vorschläge und Ideen soll er Segerath zufolge am Freitag dem Wirtschaftsausschuss des Gesamtbetriebsrats von Thyssenkrupp Steel Europe vorlegen.? Dies habe Vorstandschef Heinrich Hiesinger den Betriebsräten gesagt.

"PORT TALBOT NEVER EVER"

Die Arbeitnehmervertreter befürchten, dass Stellen gestrichen und Standorte geschlossen werden. Die deutschen Standorte, darunter Duisburg, Bochum und Siegen seien Weltspitze. "Wir werden nicht hinnehmen, wenn in diesem Bereich Kapazitäten herausgenommen werden", betonte Segerath. Das britische Tata-Werk in Port Talbot habe hingegen? über Jahre Verluste geschrieben. "Talbot never ever haben wir Hiesinger gesagt." Dieser habe darauf verwiesen dass sich das Werk verbessert habe.

Segerath lehnte eine Fusion erneut ab. Wenn Thyssenkrupp Steel sechs Milliarden Euro wert sei, Tata aber nur drei Milliarden, dann wolle Thyssenkrupp für eine Fusion unter Gleichen womöglich drei Milliarden Schulden in ein Joint Venture abwälzen. Eine solche Bilanzkosmetik lehne er ab. "Wir werden nicht die Trauzeugen von Hiesingers Hochzeit im Himmel werden."