thyssenkrupp: Jährlich bis zu 2000 neue Jobs im Aufzuggeschäft

ESSEN (dpa-AFX) - Der Essener Stahlriese thyssenkrupp will in seinem Aufzuggeschäft jährlich zwischen 1000 und 2000 neue Arbeitsplätze schaffen. "Bei einem Wachstum der Branche von jährlich rund zwei bis vier Prozent dürfte in ähnlicher Größenordnung auch die Zahl der Beschäftigten steigen. Das sind rund 1000 bis 2000 zusätzliche Arbeitsplätze pro Jahr", sagte der Spartenchef Andreas Schierenbeck der "Westdeutsche Allgemeinen Zeitung" (Montagausgabe). Derzeit gehörten weltweit rund 52 000 Beschäftigte zur Aufzugsparte von thyssenkrupp. "Wir verzeichnen mit unserem Aufzuggeschäft seit 19 Quartalen in Folge Wachstum", sagte Schierenbeck./kf/DP/he