Thyssenkrupp will Betriebsräte über Umbau der Stahlsparte informieren

ESSEN(dpa-AFX) - Der Industriekonzern thyssenkrupp will bald erste Einblicke in den geplanten Umbau der Stahlsparte geben. Zunächst sei am Freitag eine Information der Arbeitnehmervertreter geplant, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. Stahlchef Andreas Goss werde dem Wirtschaftsausschuss des Betriebsrats der europäischen Stahlsparte einen strategischen Rahmen vorlegen. "Wir sind noch nicht soweit, dass wir Fakten verkünden", sagte der der Sprecher. Eine Information der Öffentlichkeit sei zunächst nicht vorgesehen.

Der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, Wilhelm Segerath, forderte zunächst Informationen über die Pläne des Konzerns für eine mögliche Fusion der Stahlsparte mit dem Konkurrenten Tata. "Da wollen wir erst Klarheit haben. Vorher gibt es keine Restrukturierung", sagte Segerath in Essen nach eine Konferenz des Thyssenkrupp-Konzernbetriebsrats./uta/DP/jha