Tier-1 Mobilnetzbetreiber wählt Spirent VisionWorks

GO

Anzeige

Anzeige

Auf der diesjährigen IAA in Frankfurt wurde deutlich: Die Elektromobilität ist nicht mehr aufzuhalten. Alle großen Automobilhersteller stellen ihre Produktionslinien um. Im neuen Anlegermagazin lesen Sie, welche vier Aktien durch autonomes Fahren und Elektromobilität auf der Gewinnerseite stehen könnten.

Heute im Fokus

Börse in Frankfurt feiertagsbedingt geschlossen -- US-Börsen fester -- Starinvestor auf Einkaufstour: Buffett steigt bei Raststättenkette ein -- Tesla im Fokus

Gold abgeschlagen: Mit welchen Rohstoffen Anleger im 3. Quartal wirklich Geld verdienen konnten. Durchsuchung bei Merck KGaA in Lyon wegen Schilddrüsenmedikaments. Amazon streckt Fühler nach Supermärkten in Frankreich aus. Sturmschäden schieben US-Automarkt an - VW-Absatz legt massiv zu.