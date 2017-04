Deutsche Bank, STADA, BayWa, HeidelbergCement, Daimler, BASF

Goldman senkt Henkel auf 'Sell' und Ziel auf 104 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel (Henkel vz) von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 111 auf 104 Euro gesenkt. Steigende Herstellungskosten und aktuelle Anzeichen eines aggressiveren Preiskampfes durch Branchen-Trendsetter Procter & Gamble seien der Grund für sein neues Votum, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer Studie vom Montag. Er rechne beim Konsumgüterhersteller Henkel nun mit einem geringeren Wachstum aus eigener Kraft und habe daher seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie gekürzt.

Independent hebt Deutsche Bank auf 'Kaufen' - Ziel 19 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat die Aktie der Deutschen Bank (Deutsche Bank) von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber auf 19 Euro belassen. Nach Vollzug der Kapitalerhöhung lägen die relevanten Kapitalquoten nun auf einem komfortablen Niveau, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Montag. Sie böten einen ausreichenden Puffer für mögliche weitere Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten und zu erwartende steigende Kapitalanforderungen. Die Aktie werde mit einem deutlichen Abschlag zur Branche gehandelt und biete ein attraktives Rendite-Risiko-Profil.

DZ Bank senkt Stada auf 'Verkaufen'- Fairer Wert 56,50 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat STADA von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, aber den fairen Wert auf 56,50 Euro belassen. Die Übernahmeofferte von Bain Capital und Cinven für den Generikahersteller übertreffe seine optimistischsten Erwartungen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Montag. Mit Blick auf die Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent und sonstige Unwägbarkeiten rate er, Gewinne mitzunehmen.

Warburg Research hebt Baywa auf 'Buy' und Ziel auf 35 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat BayWa von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 32 auf 35 Euro angehoben. Die Gewinnentwicklung im Agrar-Geschäft des Handelskonzerns dürfte Ende 2016 den Wendepunkt erreicht haben, sodass die Dynamik in diesem Jahr deutlich positiv ausfallen dürfte, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Montag. Das Sahnehäubchen sollte dann noch in Form einer Einmalsumme von 35 Millionen Euro durch den Verkauf der Münchener Firmenzentrale erfolgen.

HSBC hebt SLM Solutions auf 'Hold' und Ziel auf 43 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat SLM Solutions von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 43 Euro angehoben. Nach der Aufregung um das letztlich zurückgezogene Übernahmeangebot von General Electric im vergangenen Jahr sei es an der Zeit, sich auf ein starkes Jahr 2017 zu konzentrieren, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Montag. Die Jahreszahlen 2016 seien erwartungsgemäß trist ausgefallen, doch der Anlagehintergrund sei intakt. Technologie-Vorsprünge trieben das Wachstum des 3D-Drucker-Herstellers an. Das Unternehmen dürfte das obere Ende der angepeilten Spanne beim Umsatzwachstum erreichen.

Barclays lässt HeidelbergCement auf 'Underweight' - Ziel 78 Euro

LONDON - Barclays hat HeidelbergCement mit Blick auf die anstehenden französischen Präsidentschaftswahlen und deren Auswirkung auf die französische Ausgabenpolitik auf "Underweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Innerhalb der europäischen Bau-, Baustoff- und Infrastrukturindustrie bevorzuge er Aktien französischer Unternehmen, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer Branchenstudie vom Montag. HeidelbergCement erziele nur drei bis vier Prozent seiner Gewinne in Frankreich.

Warburg Research hebt Ziel für Daimler auf 85 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler vor Zahlen von 82 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sollte dem Autobauer Rückenwind auf dem Weg zu seinen Jahreszielen verleihen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer Studie vom Montag. Das höhere Kursziel resultiere in erster Linie aus seinen angehobenen Schätzungen, da sich die Umsätze bei Mercedes-Benz stark entwickelten und die Auftragseingänge im Lastwagen-Geschäft sehr vielversprechend seien.

Barclays hebt Ziel für BASF auf 89 Euro - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF vor Zahlen von 87 auf 89 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Im ersten Quartal sollten die europäischen Chemieunternehmen mit einem durchschnittlichen operativen Ergebniswachstum von 12 Prozent so gut wie schon seit einiger Zeit nicht mehr abgeschnitten haben, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer Branchenstudie vom Montag. Da Satz die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung aber bezweifelt, bevorzugt er Aktien mit einem langfristigen Transformationspotenzial. Die BASF-Aktie erscheine bereits fair bewertet.

Commerzbank hebt Ziel für Deutsche Börse auf 90 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für die Deutsche Börse von 83 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Gewinnwachstum je Aktie (EPS) des Börsenbetreibers werde von den Zinsen angetrieben, schrieb Analyst Christoph Blieffert in einer Studie vom Montag. Immer wenn eine der großen Zentralbanken den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt anhebe, erhöhe dies das EPS der Deutschen Börse um 1,00 bis 1,25 Prozent. Für den Aktienkurs sieht der Experte angesichts kaum zündender Wachstumsinitiativen des Konzerns aber kaum noch Luft nach oben.

Goldman hebt Ziel für Axel Springer auf 51 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axel Springer (Axel Springer SE) von 49,60 auf 51,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie hervorgeht, hoben die Goldman-Analysten die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie des Medienunternehmens für das Jahr 2017 um 3,3 Prozent und für 2018 um 1,7 Prozent an.

