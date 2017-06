DZ Bank hebt Adidas auf 'Kaufen' - Fairer Wert 190 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat adidas aus Bewertungsgründen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert auf 190 Euro belassen. Nach der jüngsten Kurskorrektur aufgrund von Gewinnmitnahmen habe die Aktie des Sportartikelherstellers nun 12 Prozent Luft nach oben, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Montag. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland "wird erfahrungsgemäß bereits ab dem vierten Quartal 2017 ihre positiven Schatten vorauswerfen".

Merrill Lynch hebt Bayer auf 'Buy' und Ziel auf 140 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Bayer von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 140 Euro angehoben. Die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns würden mit ihren Abschlag zur Branche gehandelt und seien attraktiv, schrieb Analyst Sachin Jain in einer Studie vom Montag. Eine Analyse des Agrarmarktes lege zudem ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis nahe. Zudem spreche die neue Geschäftsstruktur für den Konzern, sollte die Übernahme von Monsanto funktionieren und Bayer bei Covestro komplett aussteigen. Dann wäre Bayer auf diversifiziertes, dauerhaftes Wachstum getrimmt.

Merrill Lynch hebt HeidelbergCement auf 'Buy' - Ziel 102 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat HeidelbergCement nach der zuletzt unterdurchschnittlichen Kursentwicklung um zwei Stufen von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 102 Euro angehoben. Analyst Arnaud Lehmann sieht mittlerweile eine attraktive Einstiegsgelegenheit bei den Aktien des Baustoffkonzerns. Die Gewinnentwicklung dürfte in den kommenden Quartalen an Schwung gewinnen, schrieb der Experte in einer Studie vom Montag. Zudem profitiere der Konzern von einer günstigeren Refinanzierung.

Barclays senkt Innogy auf 'Underweight' - Ziel 33 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Innogy (innogy SE) von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber auf 33 Euro belassen. Er schätze zwar weiterhin das defensive Wachstumsprofil des Versorgers, allerdings seien die Aktien im Zuge der Spekulationen um eine mögliche Übernahme durch Engie zu schnell zu heiß gelaufen, schrieb Analyst Stephen Hunt in einer Studie vom Montag. Seiner Meinung nach ist ein solcher Deal letztlich unwahrscheinlich.

Equinet senkt Fuchs Petrolub auf 'Neutral' - Ziel 47 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Fuchs Petrolub (FUCHS PETROLUB SE Vz) von "Accumulate" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 47 Euro belassen. Die inzwischen hohe Bewertung des Schmierstoffherstellers spiegele die glänzende Zukunft des MDax-Konzerns nun bereits wider, begründete schrieb Analyst Knud Hinkel sein neues Votum in einer Studie vom Montag.

UBS hebt Ziel für Lanxess auf 68 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die UBS hat das Kursziel für die Aktie des Chemiekonzerns LANXESS von 66 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Analysten der Schweizer Großbank erhöhten ihre Gewinnprognose (EPS) für das laufende Jahr um knapp 5 Prozent, wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Instituts hervorgeht.

Barclays hebt Ziel für Eon auf 9,40 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eon (EON SE) von 9,30 auf 9,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Stephen Hunt begründete das höhere Ziel in einer Studie vom Montag mit dem gestiegenen Wert der Kraftwerksbeteiligung Uniper. Hunt hob insgesamt die Defensivqualitäten der Eon-Aktien positiv hervor. Zudem dürfte unter anderem die kürzlich vom Bundesverfassungsgericht gekippte Brennelementesteuer die Bilanz des Konzerns in den nächsten zwölf Monaten stärken.

Oddo Seydler hebt Ziel für RWE auf 23 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für RWE von 20,50 auf 23,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nach der gekippten Brennelementesteuer zu erwartenden Rückzahlungen steigerten die finanzielle Flexibiltät des Versorgers, schrieb Analyst Stephan Wulf in einer Studie vom Montag.

DZ Bank erhöht fairen Wert für Heidelberger Druck - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberger Druck (Heidelberger Druckmaschinen) von 2,80 auf 3,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der neue Vorstandsvorsitzende Rainer Hundsdörfer habe mit einer neuen überzeugenden Mittelfriststrategie wichtige Impulse gesetzt, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer Studie vom Montag. Nach dem laufenden Transformationsjahr 2017/18 sollte der Druckmaschinenhersteller wieder auf einen dynamischen Wachstumspfad zurückkehren.

DZ Bank hebt fairen Wert für Hornbach Holding - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding (Hornbach) nach vorläufigen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Dachgesellschaft des Baumarktbetreibers Hornbach Baumarkt habe ein unerwartet starkes Auftaktquartal verzeichnet und dabei selbst seine ambitionierten Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Montag. Die Ergebnisprognose des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/18 sei als konservativ einzustufen und berge im Jahresverlauf Potenzial für eine Anhebung.

