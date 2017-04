HSBC senkt Merck KGaA auf 'Reduce' - Ziel weiter 95 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Merck KGaA (Merck) von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, aber das Kursziel bei 95 Euro belassen. Die Abstufung gleich einer ganzen Reihe von Pharmatiteln geschehe vor dem Hintergrund zuletzt deutlich gestiegener Kurse und höherer Risiken in der Branche, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer Studie vom Freitag. Er nannte vor allem die Gefahr eines vermehrten Preisdrucks in den USA.

Oppenheimer startet Adidas mit 'Outperform' - Ziel 205 Euro

NEW YORK - Die amerikanische Investmentbank Oppenheimer hat adidas mit "Outperform" und einem Kursziel von 205 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Ziele des Sportartikelherstellers für 2020 könnten sich als konservativ erweisen, schrieben die Analysten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der Retro-/Lifestyle-Trend, den Adidas dominiere, stehe erst am Anfang. Zudem halten die Experten es für möglich, dass Adidas im Laufsportbereich Konkurrent Nike überflügeln wird. Adidas gehe in Nordamerika wieder in die Offensive.

Kepler Cheuvreux startet Zooplus mit 'Buy' - Ziel 158 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat zooplus mit "Buy" und einem Kursziel von 158 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das starke Umsatzwachstum des Internethändlers für Tierbedarf dürfte sich in den nächsten Jahren fortsetzen, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer Studie vom Freitag. Und auch die operativen Gewinnmargen (Ebit-Margen) dürften sich bis 2021 vermutlich fast verdoppeln. All dies führe zu einem beeindruckenden Gewinnwachstum je Aktie von jährlich im Schnitt 39 Prozent.

Kepler Cheuvreux nimmt Koenig & Bauer mit 'Buy' wieder auf

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Koenig & Bauer (KoenigBauer) mit "Buy" und einem Kursziel von 70 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die erfolgreiche Kehrtwende des Druckmaschinenherstellers habe dessen Aktien in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 500 Prozent steigen lassen, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Freitag. Nun peile das SDax-Unternehmen die Rückkehr zum Wachstum an. 2021 könnte dabei im Idealfall ein Gewinn von 7 Euro je Aktie herausspringen. Dies sei derzeit nicht vollständig im Aktienkurs eingepreist, glaubt der Experte.

JPMorgan hebt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 42 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der europäische TV-Markt sei nach wie vor strukturell solide, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Branchenstudie vom Freitag. Allerdings hätten sich die Aktien der entsprechenden Anbieter zuletzt sehr unterschiedlich entwickelt, so dass die Anleger bei ihren Investments weiterhin selektiv vorgehen sollten.

Credit Suisse hebt Ziel für Vonovia auf 36,40 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ehemals Deutsche Annington)) von 33,10 auf 36,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die deutschen Immobilienunternehmen hätten 2016 ordentlich abgeschnitten und das steigende Angebot auf dem heimischen Markt bleibe immer noch deutlich hinter der Nachfrage zurück, schrieb Analyst Marios Pastou in einer Branchenstudie vom Freitag. Bei Vonovia berücksichtigt er nun auch die Übernahme von Conwert in seinen Schätzungen. Die Aktie werde mit einem Aufschlag zur Branche gehandelt.

Goldman hebt Ziel für Lanxess auf 70 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des Chemiekonzerns LANXESS vor Quartalszahlen von 61 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Stephen Benson erhöhte seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) der Jahre 2017 und 2018, wie aus einer Studie vom Freitag hervorgeht. Er berücksichtigt dabei den Chemtura-Zukauf sowie die jüngsten Branchentrends im ersten Jahresviertel.

Goldman hebt Ziel für Beiersdorf auf 84 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des Konsumgüterherstellers Beiersdorf vor Zahlen zum ersten Quartal von 83 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er rechne mit einem Umsatz von 1,755 Milliarden Euro, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Studie vom Freitag. Er erhöhte seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2017 und 2018 aufgrund leicht angehobener Annahmen zum organischen Wachstum und der jüngsten Währungsbewegungen.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Hella auf 45 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Hella von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele des Autozulieferers seien konservativ, schrieb Analyst Michael Raab in einer Studie vom Freitag. Hella dürfte sie übertreffen. Der Experte erhöhte seine Prognosen.

Independent Research hebt Wirecard-Ziel auf 56 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Wirecard nach endgültigen Zahlen für das vierte Quartal von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Kennziffern des Zahlungsabwicklers hätten die Vorab-Daten bestätigt, schrieb Analyst Markus Friebel in einer Studie vom Freitag. Die Aktie entwickele sich weiter stark überdurchschnittlich. Er sehe aber nach wie vor nur moderates Aufwärtspotenzial.

