Goldman startet Allianz SE mit 'Buy' - Ziel 197 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Allianz SE (Allianz) mit "Buy" und einem Kursziel von 197 Euro in die Bewertung aufgenommen. Unter den europäischen Mehrspartenversicherern bevorzuge er Konzerne mit starker Kapitalausstattung, hoher Liquidität und Spielraum für die Aufnahme von Fremdkapital, schrieb Analyst Johnny Vo in einer Branchenstudie vom Dienstag. Bei der Allianz hob Vo neben der Liquidität auch die Möglichkeit positiv hervor, mit Hilfe von Übernahmen zu wachsen.

NordLB nimmt Deutsche Börse mit 'Verkaufen' wieder auf

HANNOVER - Die NordLB hat die in den Dax zurückgekehrte alte Aktie der Deutschen Börse (Deutsche Börse) mit "Verkaufen" und einem Kursziel von 75 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Nachdem die zum Umtausch eingereichte Aktiengattung (Deutsche Börse) aufgrund der gescheiterten Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) rückabgewickelt worden sei, nehme die ursprüngliche Aktiengattung wieder deren Platz im deutschen Leitindex ein, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Dienstag. Der Börsenbetreiber dürfte versuchen, die erheblichen Kosten durch den gescheiterten Zusammenschluss über neue Sparmaßnahmen zu kompensieren. Wegen der eingeschränkten strategischen Perspektiven rate er bei steigenden Notierungen aber zum Verkauf.

Goldman senkt Südzucker auf 'Sell' und Ziel auf 18 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Südzucker von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 23 auf 18 Euro gesenkt. Das anstehende Ende der Zuckerquote in Europa dürfte die Preise auf dem Weltmarkt weiter unter Druck halten, schrieb Analyst John Ennis in einer Studie vom Dienstag. Er rechnet zwar damit, dass die Gewinnerwartungen für 2017 noch übererfüllt werden. Danach sieht er aber Korrekturpotenzial für die Markterwartungen.

Kepler Cheuvreux hebt Klöckner & Co auf 'Hold' - Ziel 11 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co (KlöcknerCo) von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, aber das Kursziel auf 11 Euro belassen. Bewertungsgründe seien für das neue Votum ausschlaggebend, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer Studie vom Dienstag. Insgesamt ist der Experte weiterhin sehr positiv gestimmt für die EU-Karbonstahlbranche, die von den Bemühungen um Kapazitätskürzungen in China profitieren sollte.

Hauck & Aufhäuser senkt Gerresheimer auf 'Hold' - Ziel 80 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Gerresheimer vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 80 Euro belassen. Er rechne mit einem schwachen ersten Quartal des Spezialverpackungsherstellers, dessen Aktie angemessen bewertet sei, schrieb Analyst Torben Teichler in einer Studie vom Dienstag.

Oddo Seydler hebt Medigene auf 'Buy' - Ziel 14 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat MediGene aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 14 Euro belassen. Der jüngste Kursrückschlag sei übertrieben, schrieb Analyst Igor Kim in einer Studie vom Dienstag. Er rechnet damit, dass das auf personalisierte Immuntherapien fokussierte Biotechunternehmen im zweiten Halbjahr den Wirkstoffkandidaten MDG1011 in klinischen Studien gegen vorangeschrittene Blutkrebserkrankungen testet.

Kepler Cheuvreux senkt Biotest auf 'Hold' und Ziel auf 16 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Biotest (Biotest vz) nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 16,00 Euro gesenkt. Nach den Zahlen für 2016, dem Verkauf des US-Therapiegeschäfts und der Ankündigung eines möglichen Gebots seitens des chinesischen Investors Creat habe sie ihre Gewinnschätzungen je Aktie reduziert, schrieb Analystin Natalia Bobo in einer Studie vom Dienstag. Creat habe mit seiner Offerte Chancen, glaubt sie.

JPMorgan senkt Ziel für Deutsche Post auf 32,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post von 35,00 auf 32,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christopher Combe reduzierte in einer Studie vom Dienstag seine Schätzungen für den diesjährigen Kapitalzufluss (Free Cashflow). Langfristig bleibt er optimistisch, aktuell erscheine die Aktie aber hoch bewertet.

Independent Research senkt Nordex-Ziel auf 14,20 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Nordex nach endgültigen Jahreszahlen von 15,70 auf 14,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Bilanzkennziffern des Herstellers von Windkraftanlagen seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Dienstag. Allerdings habe er seine mittelfristigen Prognosen aufgrund der verhaltenen Wachstumsaussichten der Branche reduziert. Kursfantasie könnte die Aktie von neuen Übernahmespekulationen erhalten.

Baader Bank hebt Ziel für Aurubis auf 70 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Aurubis von 60 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Annahmen für die Nettoverschuldung des Kupferkonzerns gesenkt und für die Investitionen erhöht, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Dienstag. Obst rechnet mittel- bis langfristig mit einer etwas besseren Entwicklung des operativen Gewinns (Ebit) und Kapitalzuflusses.

