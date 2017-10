Updates zu Allianz, GEA, Hannover Rück, Linde, Munich Re

Mediobanca hebt Allianz auf 'Outperform'

MAILAND/LONDON - Die italienische Mediobanca hat die Aktie der Allianz von "Neutral" auf "Outperform hochgestuft und das Kursziel von 195 auf 221 Euro angehoben. Das Tempo, mit dem der Versicherer den Wandel vor allem im Lebensversicherungsgeschäft, aber auch bei der Vermögensverwaltungstochter Pimco vollziehe, verdiene mehr Anerkennung, schrieb Analyst Vinit Malhotra in einer Studie vom Mittwoch.

Deutsche Bank hebt Gea Group auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Gea Group (GEA) nach dem Einstieg des Investors Elliot bei dem Anlagenbauer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 45 Euro angehoben. Die Beteiligung des Investors sei das Signal, auf das viele Anleger gewartet hätten, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck in einer Studie vom Mittwoch. Gea habe im vergangenen Jahr viel an Glaubwürdigkeit eingebüßt.

Exane BNP hebt Hannover Rück auf 'Outperform'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Hannover Rück von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 106 auf 122 Euro angehoben. Die jüngsten Naturkatastrophen belasteten die Profitabilität der Versicherungsbranche in diesem Jahr erheblich, hätten aber positive Effekte auf die Versicherungsprämien in diesem Bereich, schrieb Analyst Guilhem Horvath in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Die Gewinne der Rückversicherer dürften daraufhin 2018 um durchschnittlich 12 Prozent steigen. Der Markt sehe derzeit Munich Re als beste Möglichkeit, um von den positiven Aussichten zu profitieren. Hannover Rück komme aber deutlich zu kurz.

Independent Research hebt Ziel für Linde auf 178 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Linde von 175 auf 178 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Annahmequote für die Fusion mit dem US-Industriegasekonzern Praxair steige nur langsam, aber die erforderlichen 75 Prozent bis Fristende dürften erreicht werden, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Mittwoch. Unter strategischen und ökonomischen Aspekten sei der Zusammenschluss weiterhin zu begrüßen.

Exane BNP hebt Ziel für Munich Re auf 200 Euro - 'Neutral'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 177 auf 200 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Naturkatastrophen belasteten die Profitabilität der Versicherungsbranche in diesem Jahr erheblich, hätten nebenbei aber positive Effekte etwa auf die Immobilienpreise, schrieb Analyst Guilhem Horvath in einer Branchenstudie vom Mittwoch. 2018 dürften die Gewinne der Rückversicherer um durchschnittlich 12 Prozent steigen. Der Markt sehe derzeit Munich Re als beste Möglichkeit, um von den positiven Aussichten zu profitieren. Hannover Rück komme aber deutlich zu kurz.

Credit Suisse senkt Thyssenkrupp-Ziel auf 33 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für thyssenkrupp nach der Kapitalerhöhung von 35,30 auf 33,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Kapitalmaßnahme habe sich auf die Einstellung zur Aktie erheblich negativ ausgewirkt, schrieb Analyst James Gurry in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings dürften die anstehenden Quartalszahlen und der Ausblick positiv ausfallen.

JPMorgan hebt Ziel für Lufthansa auf 22 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 18,75 auf 22 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Details zur Tarifeinigung der Fluggesellschaft mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit entspreche den Erwartungen, die von einer ähnlichen Übereinkunft wie mit dem Kabinenpersonal im vergangenen Jahr ausgegangen seien, schrieb Analyst Christopher Combe in einer Studie vom Mittwoch. Kurzfristig erscheine die Lufthansa dadurch nun gut positioniert, und die Konsensschätzungen für das zweite Halbjahr könnten steigen. Auch angesichts der starken Aktienkursentwicklung seit Jahresbeginn rate er mit Blick auf 2018 aber zur Vorsicht.

JPMorgan senkt Ziel für Airbus auf 94 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von 95,50 auf 94,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry senkte in einer Studie vom Mittwoch seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) für den Flugzeugbauer, der seiner Einschätzung nach die eigenen Jahresziele knapp verfehlen dürfte. Er geht für 2020 aber weiter von einer guten Verdoppelung des EPS gegenüber dem diesjährigen Wert aus, da die Produktionszahlen für den A320 steigen, die Verluste mit dem A350 sinken und Währungseffekte sich positiv auswirken sollten. Die Aktie habe immer noch rund 19 Prozent Aufwärtspotenzial.

Goldman hebt Ziel für Wirecard auf 93 Euro - 'Conviction Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Wirecard nach einem Kapitalmarkttag von 84 auf 93 Euro angehoben und die Aktie des Zahlungsabwicklers auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Veranstaltung sei positiv gewesen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Studie vom Mittwoch. Seine erhöhten Schätzungen reflektierten die weitere Zuversicht in ein nachhaltiges organisches Wachstum von mindestens 20 Prozent.

Goldman hebt Ziel für Delivery Hero auf 38,40 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero von 32,00 auf 38,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rob Joyce begründete die Zielanhebung für den Essenslieferdienst in einer Studie vom Mittwoch mit der gestiegenen Bewertung der Geschäftssegmente.

