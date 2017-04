Oddo Seydler senkt Axel Springer auf 'Reduce' - Ziel 44 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat Axel Springer (Axel Springer SE) von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 44 Euro gesenkt. Die Ziele für den Bereich der Vermarktungsangebote erschienen zu ambitioniert, schrieb Analyst Marcus Silbe in einer Studie vom Mittwoch. Gleiches gelte für das avisierte operative Ergebnis der Bezahlangebote. Insgesamt hält der Experte den Marktkonsens beim Ebitda bis 2019 für bis zu 4 Prozent zu hoch.

Hauck & Aufhäuser senkt HHLA auf 'Sell' und Ziel auf 13 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat HHLA von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 14,10 auf 13,00 Euro gesenkt. Der Hafenbetreiber stehe vor schweren Zeiten, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer Studie vom Mittwoch mit Verweis auf den bevorstehenden Preisdruck und die operativen Herausforderungen. Der Ausblick auf 2017 sei düster.

Warburg Research senkt Rhön-Klinikum auf 'Hold' - Ziel 27 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 27 Euro gesenkt. Analyst Ulrich Huwald begründete das neue Votum in einer Studie vom Mittwoch mit der ungewissen Gewinnentwicklung, einer möglicherweise geringeren Dividendenausschüttung ab 2017 und einem abnehmenden Streubesitz.

HSBC senkt Drägerwerk auf 'Reduce' - Ziel 75 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers Drägerwerk aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber auf 75 Euro belassen. Er rechne mit soliden Zahlen zum ersten Quartal, was aber nicht ausreiche, um den jüngsten Kursanstieg zu rechtfertigen, schrieb Analyst Jan Keppeler in einer Studie vom Mittwoch. Im Vergleich zur Konkurrenz sei die Aktie teuer.

Kepler Cheuvreux nimmt Commerzbank mit 'Buy' wieder auf

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Commerzbank mit "Buy" und einem Kursziel von 10 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Deutsche Kreditinstitute dürften angesichts ihrer neuen strategischen Ziele insgesamt stärker werden, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Unter Chance-Risiko-Aspekten seien die Papiere hiesiger Banken derzeit sehr attraktiv. Die Commerzbank ist sein "Top Pick".

Kepler Cheuvreux nimmt Aareal Bank mit 'Reduce' wieder auf

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Aareal Bank mit "Reduce" und einem Kursziel von 33 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Deutsche Kreditinstitute dürften angesichts ihrer neuen strategischen Ziele insgesamt stärker werden, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Unter Chance-Risiko-Aspekten seien die Papiere hiesiger Banken derzeit sehr attraktiv. Für die Aktie der Aareal Bank, die in den vergangenen zwölf Monaten um rund ein Viertel ihres Wertes gestiegen war, sieht der Experte derzeit aber ein Abwärtspotenzial von rund 8 Prozent.

Credit Suisse startet Symrise mit 'Outperform' - Ziel 70 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Symrise mit "Outperform" und einem Kursziel von 70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Duftstoff- und Aromenhersteller dürfte mittelfristig im Schnitt ein jährliches Umsatzwachstum von 8 Prozent und ein Gewinnwachstum je Aktie von 12 Prozent erreichen können und gleichzeitig die Verschuldung abbauen, schrieb Analyst Mathew Hampshire-Waugh in einer Studie vom Mittwoch. Die Sorgen am Markt wegen steigender Rohstoffpreise und Lagerbestände seien übertrieben. Der Analyst bevorzugt Symrise gegenüber dem Schweizer Konkurrenten Givaudan.

Kepler Cheureux nimmt Dt. Pfandbriefbank mit 'Buy' wieder auf

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) mit "Buy" und einem Kursziel von 13 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Deutsche Kreditinstitute dürften angesichts ihrer neuen strategischen Ziele insgesamt stärker werden, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Unter Chance-Risiko-Aspekten seien die Papiere hiesiger Banken derzeit sehr attraktiv.

Equinet nimmt MTU Aero Engines mit 'Accumulate' wieder auf

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat MTU (MTU Aero Engines) mit "Accumulate" und einem Kursziel von 135 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Gestützt auf ein weiterhin starkes Umsatz- und Margenwachstum sowie eine deutlich steigende Liquidität sei der Aktienkurs des Triebwerkherstellers unverändert attraktiv, schrieb Analyst Zafer Rüzgar in einer Studie vom Mittwoch.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com, Zadorozhnyi Viktor / Shutterstock.com, Inga Ivanova / Shutterstock.com, Fariz Alikishibayov / Shutterstock.com