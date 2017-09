Updates zu BASF, Gerresheimer, Linde, Uniper und MorphoSys

Baader Bank hebt BASF auf 'Buy' - Ziel hoch auf 100 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 100 Euro angehoben. Nach ihrer Fachkonferenz mit 20 Chemiekonzernen seien sie kurzfristig klar positiv gestimmt, schrieben die Analysten in einer Branchenstudie vom Donnerstagabend. Es gebe etwa immer mehr Beispiele für striktere Umweltvorschriften in China, wovon besonders Konzerne wie BASF, Evonik, H&R oder Lanxess profitieren könnten.

Commerzbank hebt Gerresheimer auf 'Buy' und Ziel auf 77 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Gerresheimer nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 73 auf 77 Euro angehoben. Auch wenn das Geschäftsumfeld für den Spezialverpackungshersteller im dritten Quartal schwierig bleiben dürfte und er seine Gewinnprognosen für das Gesamtjahr reduziert habe, sollten Anleger über die erwartete Gewinnwarnung hinaus schauen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Donnerstag. Diese werde bereits vom Kursrutsch reflektiert. Die Geschäftsentwicklung sollte sich im Schlussquartal im Zuge einer Normalisierung der Nachfrage erholen.

Baader Bank hebt Fuchs Petrolub auf 'Hold'- Ziel hoch auf 50 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Fuchs Petrolub (FUCHS PETROLUB SE Vz) von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 50 Euro angehoben. Nach ihrer Fachkonferenz mit 20 Chemiekonzernen seien sie kurzfristig klar positiv gestimmt, schrieben die Analysten in einer Branchenstudie vom Donnerstagabend. Über den kurzfristigen Horizont hinaus bleiben sie aber bei ihrer vorsichtigen Einschätzung des Sektors.

Baader Bank senkt Ziel für Linde auf 200 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Linde von 205 auf 200 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach ihrer Fachkonferenz mit 20 Chemiekonzernen seien sie kurzfristig klar positiv gestimmt, schrieben die Analysten in einer Branchenstudie vom Donnerstagabend. Über den kurzfristigen Horizont hinaus bleiben sie aber bei ihrer vorsichtigen Einschätzung des Sektors. In Bezug auf Fusionen und Übernahmen sei der Zenit überschritten. Den Zusammenschluss der beiden Industriegase-Hersteller Linde und Praxair sehen die Experten positiv.

Deutsche Bank senkt Ziel für Osram auf 78 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für OSRAM vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 80 auf 78 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Kurzfristig könnten vor allem negative Währungseffekte, eine schwächere Entwicklung des Leuchtengeschäfts und Anlaufkosten für die neue Chipfabrik in Malaysia auf den Gewinn je Aktie drücken, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie vom Donnerstag. Damit einhergehende Kursverluste bei den Aktien des Lichtspezialisten würden aber eine interessante Einstiegsmöglichkeit eröffnen.

Commerzbank hebt Ziel für Siemens auf 122 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Siemens anlässlich der Zugsparten-Fusion mit Alstom von 121 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vereinbarte Zusammenlegung der Bahnaktivitäten sei eine logische Kombination mit mittelfristig optimistischen Finanzzielen, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer Studie vom Donnerstag. Das Beteiligungsverhältnis beider Konzerne sei akzeptabel.

JPMorgan senkt Ziel für Beiersdorf auf 77 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf vor der Berichtssaison der europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterhersteller von 80 auf 77 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Unternehmen haben wohl eher gemischt abgeschnittenen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Donnerstag. Eine Absatzerholung sei weiterhin schwer zu erreichen. Pannuti senkte ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie in diesem und dem kommenden Jahr.

JPMorgan senkt Ziel für Henkel auf 118 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) vor der Berichtssaison der europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterhersteller von 120 auf 118 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Unternehmen haben wohl eher gemischt abgeschnittenen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Donnerstag. Eine Absatzerholung sei weiterhin schwer zu erreichen. Dies gelte vor allem für Henkel. Pannuti senkte ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie in diesem und dem kommenden Jahr.

Independent hebt Ziel für Uniper auf 23,50 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Uniper anlässlich des anstehenden Übernahmeangebots von Fortum von 22,50 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die avisierte Kaufofferte von 22 Euro zuzüglich in Aussicht gestellter Synergien, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Er geht davon aus, dass Fortum den Angebotspreis nicht als Obergrenze für den Wert der Uniper-Aktie ansieht.

Goldman hebt Ziel für Morphosys auf 72 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MorphoSys nach einem Analystenwechsel von 55 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der nun zuständige Experte Keyur Parekh erhöhte in einer Studie vom Donnerstag seine Prognosen für das Biotechnologieunternehmen und reagierte damit unter anderem auf die Zulassung des Wirkstoffes Tremfya (Guselkumab) gegen Schuppenflechte in den USA. Zudem setzte Parekh in seinem Bewertungsmodell nun niedrigere Eigenkapitalkosten an.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com, SergeyP / Shutterstock.com, SP-Photo / Shutterstock.com, asiandelight / Shutterstock.com