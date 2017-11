Updates zu Bayer, Fraport, Lufthansa, Deutsche Post und BASF

NordLB hebt Fraport auf 'Halten' - Ziel 75 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Fraport nach den jüngsten Kursverlusten von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel auf 75 Euro belassen. Zum vorgelegten Zahlenwerk des Flughafenbetreibers zum dritten Quartal schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Freitag, dass sich Fraport weiter sehr dynamisch entwicjelt habe.

Mainfirst senkt Hugo Boss auf 'Underperform' - Ziel 68 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat HUGO BOSS nach Quartalszahlen von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber auf 68 Euro belassen. Der Modehersteller befinde sich nach wie vor in einer Umbauphase, schrieben die Analysten in einer Studie vom Freitag. Dennoch habe die Aktie im Vergleich zum Sektor seit dem dritten Quartal des Vorjahres bereits um 40 Prozent zugelegt. Nun sehen die Experten für ihr Kursziel zehn Prozent Abwärtspotenzial. Die vom Management leicht nach oben revidierten Unternehmensziele reichten nicht aus, um die aktuelle Bewertung und die künftigen Risiken zu rechtfertigen, hieß es.

Commerzbank nimmt Takkt mit 'Buy' wieder auf - Ziel 23 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat die Bewertung von TAKKT mit "Buy" und einem Kursziel von 23 Euro wieder aufgenommen. Die Sorgen der Anleger, ob sich die höheren Investitionen des Büromöbelversenders angesichts des Konkurrenzdrucks von Amazon lohnten, seien nach dem Kursrutsch mittlerweile eingepreist, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer Studie vom Freitag. Das Wachstums aus eigener Kraft des Unternehmens sollte sich ab 2018 wieder beschleunigen. Es profitiere von einen guten Wirtschaftsausblick und der Digitalisierung .

Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 124 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen für das dritten Quartal von 121 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen selbst hätten wenig Spektakuläres beinhaltet, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer Studie vom Freitag. Er habe das Bewertungsmodell für die Aktien des Pharma- und Chemiekonzerns an die Entkonsolidierung von Covestro nach der Anteilsreduzierung angepasst.

Deutsche Bank hebt Ziel für Lufthansa auf 29,50 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Lufthansa von 19,70 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die europäischen Passagier-Fluggesellschaften profitierten derzeit von einem sehr positiven operativen Umfeld, schrieb Analyst Anand Date in einer Branchenstudie vom Freitag. Der Experte erhöhte seine Lufthansa-Gewinnprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2017 und 2018.

UBS hebt Ziel für Deutsche Post auf 38,50 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Post nach einer Überarbeitung des Bewertungsmodells von 32,00 auf 38,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Geschäft des Logistikkonzerns laufe gut, allerdings könnte sich der Expansionsdrang von Amazon in Richtung Paketlieferungen mittelfristig als Gefahr erweisen, schrieb Analyst Dominic Edridge in einer Studie vom Freitag.

Barclays hebt Ziel für BASF auf 97 Euro - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF von 92 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Sebastian Satz erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019. Die Aktie sei zwar nicht billig, werde aber gestützt von hohen Liquiditätszuflüssen des Chemiekonzerns, schrieb er in einer Studie vom Freitag.

HSBC hebt Ziel für Continental auf 250 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Continental vor Zahlen zum dritten Quartal von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Reifenhersteller und Autozulieferer dürfte organisch um 6,6 Prozent gewachsen sein und werde zunehmend werthaltig, schrieb Analyst Henning Cosman in einer Studie vom Freitag. Auch wenn die Aktie in diesem Jahr bereits um mehr als 20 Prozent zugelegt habe, sei sie immer noch nicht teuer.

RBC senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 32 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für thyssenkrupp vor Zahlen von 33 auf 32 Euro gesenkt. Da das neue Kursziel weiterhin ausreichend Potenzial biete, bleibe die Aktie auf "Outperform", schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer Branchenstudie vom Freitag vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Stahlhersteller. Die Kurszielsenkung begründete er unter anderem mit einer etwas geringeren Erwartung an die Profitabiltität im Bau von großen Industrieanlagen.

DZ Bank hebt fairen Wert für Pfeiffer Vacuum - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen zum dritten Quartal von 132,80 auf 157,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Vakuumpumpenhersteller habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Studie. Die Entwicklung bei dem Unternehmen verlaufe noch dynamischer als bislang von ihm angenommen. Schnitzer erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2017 und die Folgejahre.

