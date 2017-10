Updates zu Bayer, Munich Re, Evonik, WACKER CHEMIE und Sixt

Warburg Research senkt Bayer auf 'Hold' - Ziel 121 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Bayer nach dem Verkauf von Covestro-Anteilen und zuletzt guter Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 121 Euro belassen. Das Aufwärtspotenzial der Aktie sei nunmehr begrenzt, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer Studie vom Donnerstag. Bayer dürfte mit der Veröffentlichung der Drittquartalszahlen Details über die Auswirkungen der gesunkenen Beteiligung an der einstigen Kunststoff-Sparte machen. Eine Dekonsolidierung von Covestro in der Bilanz von Bayer vereinfache die geplante Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme von Monsanto.

Equinet hebt Munich Re auf 'Accumulate' und Ziel auf 200 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) nach der jüngsten Serie an Hurrikanen von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 200 Euro angehoben. Die Schwächephase an den Rückversicherungsmärkten wegen der Wirbelstürme dürfte zu einem Ende kommen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Donnerstag. Sie seien zwar eine klare Belastung, die Schäden sollten für Munich Re aber zu verkraften sein. Die Aktie sei attraktiv bewertet.

Kepler Cheuvreux hebt Evonik auf 'Hold' und Ziel auf 31 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Evonik vor Zahlen zum dritten Quartal von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 27 auf 31 Euro angehoben. Der Spezialchemiekonzern dürfte mit seinen Kennziffern den Markt positiv überraschen, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019 um 7 bis 11 Prozent und sieht damit auch für die Aktie ein leichtes Aufwärtspotenzial.

DZ Bank senkt Wacker Chemie auf 'Halten' - Fairer Wert 126 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat WACKER CHEMIE nach einer Investorenveranstaltung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 126 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Spezialchemieunternehmens habe keine neuen Impulse für den Aktienkurs geliefert, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Donnerstag.

DZ Bank senkt Dürr auf 'Halten' - Fairer Wert 116 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Dürr nach der zuletzt starken Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Analyst Alexander Hauenstein sieht kaum noch Kursimpulse. Eine gewisse Verbesserung bei den Automobilaufträgen sowie die starke Entwicklung des übernommenen Herstellers von Holzbearbeitungsmaschinen Homag erschienen im Kurs eingepreist, schrieb der Experte in einer Studie vom Donnerstag. Den fairen Wert hob der Analyst indes von 109 auf 116 Euro an.

DZ Bank senkt Sixt auf 'Halten' und hebt fairen Wert auf 71 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Sixt (Sixt SE St) von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 69,50 auf 71,00 Euro angehoben. Analyst Harald Heider begründete das neue Votum in einer Studie vom Donnerstag mit der starken Kursentwicklung der vergangenen Monate. Das vorhandene Kurspotenzial der Aktie des Autovermieters habe sich deutlich reduziert.

HSBC senkt Technotrans auf 'Reduce' - Ziel hoch auf 43 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Technotrans von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 36 auf 43 Euro angehoben. Am Druckmaschinenmarkt gebe es Anzeichen einer zyklischen Erholung, auch wenn die Unternehmen immer noch mit strukturellem Gegenwind zu kämpfen hätten, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Donnerstag. Für Technotrans erhöhte Schramm zwar seine Prognosen moderat. Allerdings seien die Aktien derzeit zu teuer, selbst wenn man die vielversprechenden Wachstumsperspektiven auf dem Gebiet der Elektromobilität berücksichtige.

Morgan Stanley hebt Biogen auf 'Overweight' - Ziel 375 US-Dollar

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Biogen von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 311 auf 375 US-Dollar angehoben. Das Basisgeschäft des Biotech-Konzerns sei beständiger als erwartet, schrieb Analyst Matthew Harrison in einer Studie vom Donnerstag. Mit den Zahlen zum dritten Quartal dürfte Biogen die durchschnittlichen Marktschätzungen übertreffen.

Commerzbank startet Ceconomy mit 'Buy' - Ziel 13,75 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Ceconomy (Ceconomy St) mit "Buy" und einem Kursziel von 13,75 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des vom Metro-Konzern abgespaltenen Elektronikhändlers sei ein interessantes Investment, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer Studie vom Donnerstag. Die Effizienz-Initiativen des Unternehmens ließen auf positive Ergebniseffekte schließen.

Barclays hebt Ziel für Hugo Boss auf 75 Euro - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HUGO BOSS von 69 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julian Easthope begründete das höhere Kursziel mit einer Anpassung an die Kursdynamik anderer Sektorwerte. Für den Modekonzern sei das zuletzt überarbeitete Markenportfolio ein wichtiger Schritt gewesen, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

Bildquellen: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com, dominic8 / Shutterstock.com, Peter Bischoff/Getty Images