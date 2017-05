HSBC hebt BMW auf 'Hold' und Ziel auf 85 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat BMW von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 85 Euro angehoben. Für die Aktie des Autobauers seien in den kommenden Monaten keine negativen Kurstreiber in Sicht, schrieb Analyst Horst Schneider in einer Studie vom Dienstag. Vielmehr dürfte der Autobauer kurzfristig für positive Nachrichten sorgen, etwa mit den Zahlen für das zweite Quartal. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (Ebit) für 2017 und 2018.

UBS hebt Klöckner & Co auf 'Neutral' und Ziel auf 10 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 9,40 auf 10,00 Euro angehoben. Als Folge der gestiegenen Eisenerzpreise erhöhte Analyst Carsten Riek seine Schätzungen für die diesjährigen Stahlpreise deutlich. Daher hob er auch seine Prognosen für die operativen Ergebnisse (Ebitda) westeuropäischer Branchenunternehmen an. An seiner negativen Einschätzung für die europäischen Stahlindustrie halte er aber fest, schrieb Riek in einer Sektorstudie vom Dienstag. Das neue Votum für die Klöcko-Aktie begründete er mit deren zuletzt deutlichem Kursrückgang und der stärkeren Abhängigkeit des Stahlhändlers von den Kassapreisen.

NordLB hebt Ziel für RWE auf 21 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für RWE von 17 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern sei gut ins Jahr 2017 gestartet, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Dienstag. Die Geschäftszahlen für das erste Quartal hätten trotz rückläufiger Entwicklung über den allgemeinen Erwartungen gelegen. RWE bleibe auf einem guten Weg, die Unternehmensziele inklusive der angestrebten Dividende für die Stammaktie zu erreichen. Zudem habe der erfolgreiche Börsengang der Ökostromtochter Innogy den finanziellen und strategischen Handlungsspielraum erhöht.

UBS hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 20,50 Euro - 'Sell'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für thyssenkrupp von 18,00 auf 20,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Als Folge der gestiegenen Eisenerzpreise erhöhte Analyst Carsten Riek seine Schätzungen für die diesjährigen Stahlpreise deutlich. Daher hob er auch seine Prognosen für die operativen Ergebnisse (Ebitda) westeuropäischer Branchenunternehmen an. An seiner negativen Einschätzung für die europäischen Stahlindustrie halte er aber fest, schrieb Riek in einer Sektorstudie vom Dienstag.

Equinet hebt Ziel für Hugo Boss auf 78 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für HUGO BOSS nach einer Investorenveranstaltung von 74 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modehersteller dürfte im Jahr 2018 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren, schrieb Analyst Mark Josefson in einer Studie vom Dienstag. Positive Nachrichten sollten die Aktie weiter aufwerten.

Baader Bank hebt Ziel für Dürr auf 110 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Dürr von 85 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wahrnehmung des Anlagenherstellers als Digitalisierungsspezialist rechtfertige eine höhere Bewertung, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für 2017 und 2018.

Goldman hebt Ziel für Deutsche Wohnen auf 30 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 29,20 auf 30,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Analyst Julian Livingston-Booth verwies auf den steigenden Berliner Mietspiegel und erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis der Jahre 2018 und 2019. Allerdings sei der Aktienkurs immer noch hoch, schrieb er in einer Studie vom Dienstag.

UBS hebt Ziel für Salzgitter auf 31 Euro - 'Sell'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG (Salzgitter) von 27 auf 31 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Als Folge der gestiegenen Eisenerzpreise erhöhte Analyst Carsten Riek seine Schätzungen für die diesjährigen Stahlpreise deutlich. Daher hob er auch seine Prognosen für die operativen Ergebnisse (Ebitda) westeuropäischer Branchenunternehmen an. An seiner negativen Einschätzung für die europäischen Stahlindustrie halte er aber fest, schrieb Riek in einer Sektorstudie vom Dienstag.

DZ Bank senkt fairen Wert für Kion auf 74 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KION nach einer Aktienplatzierung von 75 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die erwartete, aber gleichfalls positive Kapitalmaßnahme des Gabelstaplerherstellers sei nun in seinem Bewertungsmodell entsprechend berücksichtigt, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer Studie vom Dienstag. Der Zeitpunkt dafür sei sehr gut gewählt, da die Aktie fast auf ihrem Rekordhoch notiere.

Credit Suisse hebt Ziel für Dialog Semiconductor an; 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 53 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Achal Sultania blickt in einer Studie vom Dienstag optimistischer auf den iPhone-Absatz des wichtigen Dialog-Kunden Apple. Daher passte er auch seine Schätzungen für den Chipkonzern an.

