HSBC hebt Covestro auf 'Hold' - Ziel hoch auf 66 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Covestro von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 66 Euro angehoben. Die Auslastung im Polyurethan-Geschäft sei inzwischen doch höher als ursprünglich von ihm angenommen, schrieb Analyst Sriharsha Pappu in einer Studie vom Donnerstag. Er erhöhte seine Gewinnschätzungen für den Kunststoff-Spezialisten.

Equinet hebt Aareal Bank auf 'Accumulate'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Papiere der Aareal Bank nach der jüngsten Kursschwäche von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft. Sein Kursziel ließ Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie auf 38 Euro. Der Immobilienfinanzierer sei stark kapitalisiert und die Aktien böten eine hohe Dividendenrendite. Zudem sieht Häßler Fantasie durch Übernahmemöglichkeiten.

Exane BNP hebt Ziel für Lufthansa auf 28 Euro - 'Outperform'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Lufthansa von 25 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Rendite-Perspektiven für die europäischen Fluggesellschaften seien weiterhin ermutigend, schrieb Analyst James Hollins in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Am aussichtsreichsten seien die Aktien von Lufthansa, IAG und langfristig gesehen auch Ryanair.

HSBC hebt Ziel für BASF auf 78 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BASF von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sriharsha Pappu erhöhte laut einer Studie vom Donnerstag seine Gewinnschätzungen für 2017. Zudem sei die Dividendenrendite attraktiv. Der Experte hält jedoch die jüngste Abwertung für gerechtfertigt.

Berenberg hebt Ziel für Hugo Boss auf 81 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HUGO BOSS von 75 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wachstumsbeschleunigung im zweiten Quartal habe erstmals klar gezeigt, dass die neue Strategie des Modekonzerns Früchte trage, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer Studie vom Donnerstag.

Warburg Research hebt Ziel für Talanx auf 38 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Talanx von 36,40 auf 38,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Andreas Pläsier verwies in einer Studie vom Donnerstag auf die Verbesserungen im Erstversicherungsgeschäft und die geringen Großschäden im ersten Halbjahr.

Baader Bank hebt Ziel für Deutsche Wohnen auf 38 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für die Aktie des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE) von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank des starken Portfolios sollte der Substanzwert (NAV) je Aktie weiter deutlich steigen, schrieb Analyst Andre Remke in einer Studie vom Donnerstag.

Warburg Research hebt Ziel für Capital Stage auf 8,5 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Capital Stage nach starken Eckdaten für das zweite Quartal von 8,30 auf 8,50 Euro angehoben. Die Einstufung ließ Analyst Lucas Boventer in einer Studie vom Donnerstag auf "Buy". Der erhöhte Ausblick des Solar- und Windparkbetreibers sei noch optimistischer als gedacht.

Exane BNP senkt Easyjet auf Underperform und Ziel auf 1100 Pence

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Easyjet von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 1250 auf 1100 Pence gesenkt. Die Rendite-Perspektiven für die europäischen Fluggesellschaften seien insgesamt weiterhin ermutigend, schrieb Analyst James Hollins in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Für den britischen Billigflieger seien die Aussichten angesichts der diesjährigen Überkapazitäten auf den Südeuropa-Routen aber weniger rosig. Auch für 2018 sehe es in puncto Durchschnittserlöse, Kosten und Free Cashflow nicht so gut aus.

Jefferies senkt Ziel für Sanofi auf 87 Euro - 'Hold'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sanofi von 90 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem starken Jahresstart mit diversen Marktzulassungen und positiven Studien müsse die weltweite Pharmaindustrie nun negativere Nachrichten hinnehmen, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Branchenstudie vom Donnerstag. In einem historisch gesehen relativ niedrig bewerteten Sektor gehöre die Sanofi-Aktie mit einer Gesamtrendite von 10 Prozent zum Mittelfeld.

