Citigroup senkt Hannover Rück auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Hannover Rück nach Zahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 112 auf 110 Euro gesenkt. Der Rückversicherer habe im ersten Quartal zwar weitgehend erwartungsgemäße Ergebnisse erzielt, doch es seien einige Risiken deutlich geworden, schrieb Analyst Andrius Budnikas in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Er rechnet nun mit tendenziell sinkenden Markterwartungen über die kommenden zwölf Monate. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei damit eher negativ.

Macquarie senkt Norma Group auf 'Neutral' - Ziel 52 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Norma Group (NORMA Group SE) nach dem jüngsten Kursanstieg von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 50 auf 52 Euro angehoben. Analyst Christian Breitsprecher erhöhte in einer Studie vom Donnerstag seine Prognosen für den Gewinn je Aktie im laufenden und den kommenden beiden Jahren. Dies sei der Grund für das erhöhte Kursziel. Da das Papier zuletzt schon gut gelaufen ist, nahm er aber seine Kaufempfehlung zurück.

DZ Bank hebt Brenntag auf 'Halten' und fairen Wert auf 53 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Brenntag nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Der faire Wert wurde von 48 auf 53 Euro angehoben, wie Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Donnerstag schrieb. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für das laufende und die kommenden Jahre und passte dementsprechend auch den fairen Wert an.

Citigroup senkt Uniper auf 'Sell' - Ziel 14,75 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Uniper von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und ein Kursziel von 14,75 Euro genannt. Auf dem aktuellen Kursniveau erschienen die Gewinne, die der Energiekonzern in Russland erzielt, zu hoch bewertet, schrieb Analyst Michel Debs in einer Studie vom Donnerstag. Dem Länderrisiko Russlands werde nicht ausreichend Rechnung getragen.

Oddo Seydler senkt Evotec auf 'Neutral' - Ziel 12 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat EVOTEC von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 9,5 auf 12 Euro angehoben. Das erste Quartal sei zwar stark gewesen und auch der Ausblick erscheine nun konservativ, schrieb Analyst Igor Kim in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktien des Biotechunternehmens seien aber zuletzt bereits sehr gut gelaufen.

Hauck & Aufhäuser senkt Bertrandt auf 'Hold' - Ziel 90 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Bertrandt von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 118 auf 90 Euro gesenkt. Grund dafür seien die vom Ingenieurdienstleister gekappten Jahresziele, schrieb Analyst Christian Glowa in einer Studie vom Donnerstag.

Equinet senkt WCM auf 'Neutral' - Ziel 3,25 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat WCM nach dem Übernahmeangebot von TLG Immobilien von "Accumulate" auf "Neutral" abgestuft. Sein unverändertes Kursziel von 3,25 Euro sei erreicht worden, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Donnerstag.

Warburg Research senkt KWS SAAT AG auf 'Hold' - Ziel 345 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat KWS Saat (KWS SAAT SE) vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 340 auf 345 Euro angehoben. Die Jahresziele des Saatgutherstellers dürften ambitionierter werden, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Donnerstag. Dies sei allerdings bereits eingepreist.

Citi startet HeidelbergCement mit 'Neutral' - Ziel 95 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat HeidelbergCement mit "Neutral" und einem Kursziel von 95 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Papiere des Braustoffkonzerns hätten sich seit der Weltfinanzkrise am besten entwickelt, doch hinkten die Verbesserungen bei dem Unternehmen im Vergleich zu den Wettbewerbern hinterher, schrieb Analyst Ephrem Ravin in einer Branchenstudie vom Mittwochabend. Nach der Übernahme von Italcementi würde der Konzern stark von einer Erholung in Europa profitieren. Allerdings zähle die Schuldenlast zu den höchsten in der Branche.

DZ Bank hebt fairen Wert für Merck KGaA auf 112 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Merck KGaA (Merck) vor Zahlen von 102 auf 112 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das erste Quartal des Pharma- und Spezialchemieunternehmens werde voraussichtlich das stärkste des Jahres werden, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Donnerstag. Die zwei Zulassungen für die Krebsimmuntherapie Bavenico hätten gezeigt, dass Merck wieder innovative Medikamente entwickeln könne.

Independent Research senkt Ziel für Deutsche Post - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen zum ersten Quartal von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ergebnisseitig sei der Logistikkonzern hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Der Konzern müsse sein Frachtgeschäft auf Linie bringen. Dieses sei dafür verantwortlich, dass die Prognose für 2017 einen Rückstand zu den Mittelfristzielen impliziere. Der Experte senkte seine Schätzungen.

