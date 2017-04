Macquarie hebt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 17,50 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Deutsche Bank von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 17,50 Euro angehoben. Die Kapitalerhöhung stärke die Bilanz der Bank und die angestrebten Kostenverbesserungen hätten mehr Glaubwürdigkeit als in der Vergangenheit, schrieb Analyst Piers Brown in einer Studie vom Montag. Zudem würde der Konzern von steigenden Zinsen und einer möglichen, lockereren Regulierung in den USA profitiere. Die Zahlen für das erste Quartal dürften unterstützen.

Jefferies senkt Eon auf 'Hold' und Ziel auf 7,80 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Eon (EON SE) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 7,80 Euro gesenkt. Seine Zuversicht mit Blick auf die Aktien des deutschen Versorgers sei gesunken, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer Studie vom Montag. So seien regulatorische Eingriffe in den britischen Privatkundenmarkt nun wahrscheinlicher als zuvor. Zudem sei insgesamt der Barmittelzufluss auf kurze Sicht schwach, ferner mangele es an langfristigen Gewinntreibern.

Citigroup hebt Adidas auf 'Neutral' und Ziel auf 180 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat adidas von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 145 auf 180 Euro angehoben. Die Analysten lobten in einer am Montag vorgelegten Studie die ehrgeizige Wachstumsagenda des Sportartikelherstellers, die durch Einsparungen sowie ein profitables Wachstum im Online-Handel untermauert werde. Die vorherige Verkaufsempfehlung für die Aktie habe auf der Annahme eines Kursrückgangs im Falle eines enttäuschenden Umsatzwachstums beruht. Allerdings sehe die Bewertung weiter anspruchsvoll aus.

Hauck & Aufhäuser senkt Hugo Boss auf 'Hold' - Ziel 73 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat HUGO BOSS vor Zahlen zum ersten Quartal sowie angesichts eines starken Kursanstiegs von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 73 Euro belassen. Der Modekonzern habe schon im Schlussquartal 2016 dank vernünftiger Selbsthilfe-Maßnahmen nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten, schrieb Analyst Christian Salis in einer Studie vom Montag. In den vergangenen sechs Monaten sei die Aktie aber schon besser gelaufen als der Index der mittelgroßen deutschen Werte MDax und erscheine nun fair bewertet.

Baader Bank hebt Aixtron auf 'Buy' und Ziel auf 5 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Aixtron (AIXTRON SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 3,60 auf 5,00 Euro angehoben. Der Spezialmaschinenbauer sei gut positioniert, um vom sichtbaren Wachstumspotenzial bei LED-Chips und besonders leistungsfähigen Halbleitern zu profitieren, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Montag. Mittelfristig sollte die Profitabilität von Aixtron den Branchendurchschnitt erreichen, was erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie bedeuten würde.

HSBC senkt Software AG auf 'Hold' - Ziel hoch auf 40 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Software AG (Software) nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Antonin Baudry nach den Zahlen für das erste Quartal aber von 38 auf 40 Euro an. Das Unternehmen habe gute Resultate vorgelegt und die Markterwartungen übertroffen, schrieb der Experte in einer Studie vom Montag. Für noch deutlichere Kursgewinne sei es aber zu früh. Dafür müsse das Geschäft mit Integrationssoftware (Sparte DBP) mehr in Schwung kommen und weniger schwanken.

Kepler hebt europäische Bankenbranche auf 'Overweight'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux sieht europäische Bankaktien nach der ersten Wahlrunde in Frankreich in der Offensive. Eine schwere Hürde sei nun aus dem Weg geräumt, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer Studie vom Montag und stufte die Branche von "Neutral" auf "Overweight" hoch. Zuvor hatte der EU-Befürworter Emmanuel Macron im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten.

Independent Research hebt Ziel für Lanxess auf 71 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für LANXESS nach der abgeschlossenen Chemtura-Übernahme von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit dem Abschluss des Deals dürfte der bislang konservative und vage Ausblick auf 2017 nach oben angepasst und konkretisiert werden, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Montag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für den Spezialchemiekonzern der Jahre 2017 und 2018.

JPMorgan hebt Ziel für Vonovia auf 37,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ehemals Deutsche Annington)) von 37,00 auf 37,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Neil Green überarbeitete in einer Studie vom Montag sein Bewertungsmodell und berücksichtigte damit die Jahreszahlen und die Entwicklungspipeline des Immobilienkonzerns. Deswegen steige sein Kursziel.

Warburg Research hebt Ziel für Axel Springer auf 60 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Axel Springer (Axel Springer SE) von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel für die Aktie des Medienkonzerns begründete Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Montag mit einer Aktualisierung seines Bewertungsmodells. Er hob seine Schätzungen für die langfristigen Umsatz- und Ergebniswachstumsraten im Rubrikengeschäft moderat an und verschob den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft.

