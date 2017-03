DZ Bank hebt fairen Wert für SAP auf 106,70 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP (SAP SE) von 90,00 auf 106,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Software-Hersteller bleibe auf Wachstumskurs, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer Studie vom Freitag. Wegen des starken Wachstums in den Netzwerken, in der Cloud sowie dem Internet der Dinge und der guten Nachfrage nach der Datenbank S/4 Hana sei das Unternehmen stark positioniert. Da größere Zukäufe auch in diesem Jahr nicht vorgesehen seien, hält Schnitzer Aktienrückkäufe im zweiten Halbjahr 2017 für möglich.

RBC Capital nimmt Deutsche Börse mit 'Outperform' wieder auf

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat die Aktien der Deutschen Börse (Deutsche Börse) mit "Outperform" und einem Kursziel von 95 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Ungeachtet der Herausforderungen für den Börsenbetreiber seien die positiven Aspekte zu zahlreich, um sie zu ignorieren, schrieb Analyst Peter K. Lenardos in einer Studie vom Freitag. Dazu zählten ein Gewinnwachstum um jährlich zehn Prozent je Aktie und eine im Vergleich zur Konkurrenz tiefere Bewertung. Zudem profitiere die Deutsche Börse von den mitunter hohen Schwankungen an den Kapitalmärkten und von höheren Zinsen.

NordLB senkt Drägerwerk auf 'Halten' - Ziel hoch auf 95 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Drägerwerk nach endgültigen Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 92 auf 95 Euro angehoben. Der Medizin- und Sicherheitstechnikanbieter habe die Tendenz der vorläufigen Geschäftszahlen bestätigt und damit die eingeleitete Trendwende nochmals bekräftigt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Freitag. Nach den jüngsten Kurssteigerungen sei das Papier nun allerdings fair bewertet.

Morgan Stanley hebt Scout24 auf 'Overweight' und Ziel auf 40 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Scout24 von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 40 Euro angehoben. Mit Blick auf das von ihr bis 2019 erwartete Gewinnwachstum und den jüngsten Kursrückgang sei die Aktie des Online-Portalbetreibers eine werthaltige Anlage, schrieb Analystin Andrea Ferraz in einer Studie vom Freitag. Ferraz prognostiziert den Papieren ein Comeback.

Barclays senkt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Franken

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Nestle (Nestle SA) von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber auf 80 Franken belassen. Der Aktie des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns mangele es derzeit an Kurstreibern, schrieb Analyst Simon Hales in einer Studie vom Freitag./ajx

Equinet senkt Biotest auf 'Neutral' - Ziel 18 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Biotest (Biotest vz) angesichts eines möglichen Übernahmeangebots seitens des chinesischen Investors Creat von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Ihr unverändertes Kursziel von 18 Euro sei mit Rückenwind der Offerte erreicht worden, begründete Analystin Marietta Miemietz das neue Votum in einer Studie vom Freitag.

JPMorgan hebt ArcelorMittal auf 'Overweight' und Ziel auf 10 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 7,80 auf 10,00 Euro angehoben. Die Stahlpreise hätten sich seit Jahresbeginn besser als von ihm erwartet entwickelt, schrieb Analyst Roger Bell in einer Studie vom Freitag. Dank anhaltender Kapazitätskürzungen in China und der europäischen Branchenkonsolidierung blieben die Aussichten trotz der kurzfristig schwächeren europäischen Preisdynamik gut. Bei ArcelorMittal verwies Bell zudem auf die günstige Bewertung.

Oddo Seydler hebt RWE auf 'Buy' und Ziel auf 18,50 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat RWE nach dem Kapitalmarkttag des Versorgers von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 11,50 auf 18,50 Euro angehoben. Der Ausblick zu den Strompreisen sei positiv, schrieb Analyst Stephan Wulf in einer Studie vom Freitag. Er verwies darauf, dass die auf die Strompreise hochempfindlich reagierende Ökostromtochter Innogy im vergangenen Jahr 78 Prozent zum operativen Ergebnis von RWE beigetragen habe. Darüber hinaus sei die Bilanz von RWE solide und das Potenzial für Dividendensteigerungen nehme zu.

Goldman senkt Diageo auf 'Sell' und Ziel auf 2100 Pence

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 2185 auf 2100 Pence gesenkt. Ein weniger schwungvoller US-Markt und Preisdruck dürften das Wachstum des Getränkekonzerns begrenzen, begründete Analyst Mitch Collett das neue Votum in einer Studie vom Freitag. Er kürzte seine Gewinnschätzungen je Aktie (EPS) bis 2020 im Schnitt um 6 Prozent.

Berenberg startet Leoni mit 'Buy' - Ziel 60 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat LEONI mit "Buy" und einem Kursziel von 60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Autozulieferer sei mit seinen Kabelbäumen gut positioniert, um vom Megatrend der elektrischen Antriebe zu profitieren, schrieb Analyst Fei Teng in einer Studie vom Freitag. Strategische Zukaufsmöglichkeiten könnten das Aufwärtspotenzial noch vergrößern. Er hält die Aktie daher für wenig anspruchsvoll bewertet.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/stb

Bildquellen: 123RF, iStockphoto