Goldman nimmt Deutsche Börse mit 'Neutral' wieder auf

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Börse (Deutsche Börse) mit "Neutral" und einem Kursziel von 95 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Er habe seine Schätzungen nach der gescheiterten Übernahme der Londoner Börse (LSE) nun aktualisiert, schrieb Analyst Chris Turner in einer Studie vom Mittwoch.

DZ Bank entfernt Gerresheimer aus 'Ideas Long'-Liste - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktie von Gerresheimer nach Zahlen aus ihrer "Equity Ideas Long"-Liste entfernt, aber auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 82 Euro belassen. Wegen der wohl etwas länger als bisher erwartet anhaltenden Kundenvorsicht habe er seine Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2016/17 und die Folgejahre leicht gesenkt, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Mittwoch. Er sehe daher auch keinen wesentlichen positiven kurzfristigen Treiber für die Aktie des Spezialverpackungsherstellers. Von den langfristigen Aussichten sei er aber weiterhin überzeugt.

Merrill Lynch hebt Ziel für SAP auf 98 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für SAP (SAP SE) von 93 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einer Studie vom Mittwoch begründete Analyst John King das neue Ziel zuvorderst mit der Aufwertung des Software-Sektors seit Jahresanfang. Für das erste Quartal rechnet er bei dem deutschen Dax-Konzern mit einem Wachstum aus eigener Kraft um 6 Prozent.

Independent Research hebt Ziel für Daimler auf 74 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Daimler nach Eckdaten zum ersten Quartal von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe zwar deutlich über seiner Prognose gelegen, doch gehe es vor allem auf Sondereffekte zurück, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte hob seine Gewinnschätzungen für 2017 etwas an. Allerdings stehe die Autobranche vor erheblichen strukturellen Veränderungen.

JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Telekom an - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Zahlen von 19,00 auf 19,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie sollte von positiveren Umsatztrends in den USA und Deutschland profitieren, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Das Papier der Deutschen Telekom zähle zu seinen "Top Picks" unter den europäischen Telekomunternehmen für die kommenden Monate.

Baader Bank hebt Ziel für Deutsche Post auf 36 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Post von 31 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Logistikkonzern gehöre zu den Leuchttürmen in der stürmischen See, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Mittwoch. Er habe nicht nur eine führende Marktposition erobert, sondern auch die meisten größeren konzerninternen Probleme gelöst. Damit sieht Obst den Weg frei für Wachstum im heimischen und internationalen Paketgeschäft. Allerdings gebe es noch Spielräume zur Optimierung der Unternehmensstruktur und zur Kostensenkung.

Commerzbank hebt Ziel für Deutsche Wohnen auf 36 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 35,10 auf 36,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine erhöhte Prognose für den Nettoinventarwert des Immobilienkonzerns, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer Studie vom Mittwoch.

JPMorgan hebt Ziel für Telefonica Deutschland an - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica Deutschland (Telefónica Deutschland) vor Zahlen von 4,30 auf 4,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es zähle zu seinen wichtigsten Änderungen für diesen Monat, dass er nun zu Gewinnmitnahmen rate, nachdem die Aktie zuletzt stark gelaufen sei, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Studie zur europäischen Telekombranche vom Mittwoch. Er rechnet mit einem schwachen ersten Quartal beim Mobilfunkanbieter.

Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Dialog Semiconductor - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 48,00 auf 44,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Unabhängig von den jüngst aufgekommenen Sorgen, dass der Halbleiterhersteller den wichtigen Kunden Apple verlieren könnte, sei das Chance-Risiko-Profil der Aktie unvorteilhaft, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer Studie vom Mittwoch.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Pfeiffer Vacuum - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum von 105 auf 115 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Henning Breiter verwies in einer Studie vom Mittwoch auf seine höheren Schätzungen und den verbesserten Ausblick für den Halbleiter-Markt. Hiervon sollte Pfeiffers Chip-Geschäft profitieren, das rund ein Drittel zum Umsatz beisteuere. Mit Blick auf die neue Übernahmeofferte des Vakuumpumpen-Herstellers Busch sieht sich Breiter ferner in seiner Einschätzung bestätigt, dass der Konkurrent zwar eine vollständige Kontrolle von Pfeiffer anstrebe, sich damit aber Zeit lasse.

