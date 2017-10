Updates zu Deutsche Börse, Rheinmetall, NORMA Group, Stabilus, Hella

HSBC streicht Deutsche Börse aus 'Super Ten Portfolio' - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Deutschen Börse (Deutsche Börse) aus ihrem "Super 10 Portfolio" gestrichen, die Einstufung aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das Papier der Schweizer Bank Julius Bär biete derzeit eine attraktivere Anlage, begründete Analyst Robert Parkes seine Maßnahme in einer Studie vom Montag./ajx

Equinet senkt MTU Aero Engines auf 'Neutral' - Ziel hoch

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat die Aktie des Triebwerkherstellers MTU (MTU Aero Engines) nach jüngstem Kurszuwachs von "Accumulate" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 135 auf 137 Euro angehoben. Weiteres Kurspotenzial sehe er derzeit nicht, begründete Analyst Zafer Rüzgar sein neues Votum in einer am Montag veröffentlichten Studie.

Equinet senkt Rheinmetall auf 'Accumulate' - Ziel hoch

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Rheinmetall nach jüngstem Kurszuwachs von "Buy" auf "Accumulate" abgestuft, das Kursziel aber von 102 auf 107 Euro angehoben. Das Kurspotenzial halte sich inzwischen in Grenzen, begründete Analyst Zafer Rüzgar die Abstufung in einer am Montag veröffentlichten Studie. Das höhere Kursziel resultiere hauptsächlich aus einer gestiegenen Bewertung des Autosektors.

Equinet senkt Norma Group auf 'Neutral' - Ziel 61 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Norma Group (NORMA Group SE) nach starker Kursentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber auf 61 Euro belassen. Ein zu geringer Fokus auf E-Mobilität könnte das Wachstum des Autozulieferers dämpfen, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Montag.

Equinet senkt Stabilus auf 'Accumulate' - Ziel hoch auf 85 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Stabilus nach starkem Kurszuwachs von "Buy" auf "Accumulate" abgestuft, aber das Kursziel von 77 auf 85 Euro angehoben. Vor dem Hintergrund des Elektrifizierungstrends in der Fahrzeugindustrie sei die Aktie des Autozulieferers ein sicherer Hafen, schrieb Analyst Manuel Tanzer in einer Studie vom Montag. Er erhöhte seine Schätzungen. Das verbleibende Kurspotenzial reiche aber nicht mehr für eine Kaufempfehlung aus.

Equinet nimmt Hella mit 'Accumulate' wieder auf - Ziel 55 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Hella mit "Accumulate" und einem Kursziel von 55 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Autozulieferer habe sich als Marktführer in wichtigen Wachstumsbereichen wie LED-Scheinwerfer, Fahrerassistenzsysteme und Energiemanagement-Systeme positioniert, die alle stark von künftigen Mobilitätslösungen profitieren sollten, schrieb Analyst Manuel Tanzer in einer Studie vom Montag.

Morgan Stanley erhöht Ziel für Continental auf 220 Euro - 'EW'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Continental vor Quartalszahlen von 185 auf 220 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Die Gewinnentwicklung im europäischen Autosektor dürfte im dritten Quartal ähnlich verlaufen sein wie im zweiten, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer Branchenstudie vom Montag. Eine zyklische Rotation treibe die Aktien derzeit an.

Independent Research hebt Ziel für K+S auf 23 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Aktie des Salz- und Düngemittelherstellers K+S (K+S) nach der Vorstellung der neuen Strategie von 22 auf 23 Euro angehoben. Die Einstufung lautet weiterhin "Halten". Da ein Börsengang des Salzgeschäfts nun kein Thema mehr sei, rechne er kurzfristig mit Kursbelastungen, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Montag. Mittelfristig habe seine Einschätzung aber Bestand.

Equinet hebt Ziel für Leoni auf 57 Euro - 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für LEONI von 51 auf 57 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Autozulieferer sei ein Profiteur der E-Mobilität, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Montag. Gefahren durch neue Wettbewerber gebe kaum.

Equinet senkt Ziel für Südzucker auf 18,50 Euro - 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Südzucker vor Zahlen von 20,00 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern für das erste Geschäftshalbjahr dürften den Aktienkurs kaum bewegen, schrieb Analyst Christian Bruns in einer Studie vom Montag. Auch wenn sich die Bilanz des Zuckerproduzenten und dessen Wettbewerbsfähigkeit deutlich verbessert hätten, dürfte sich die Aktie in der voraussichtlich anstehenden Phase negativer Gewinndynamik nicht gerade überdurchschnittlich entwickeln. Der Experte reduzierte seine Gewinnschätzungen.

