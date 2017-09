Updates zu E.ON, Hannover Rück, SGL Group, thyssenkrupp und Siemens

Commerzbank hebt Eon auf 'Buy' und Ziel auf 10,90 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Eon (EON SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 8,70 auf 10,90 Euro angehoben. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts hervor. Der Versorger dürfte von einem höheren Barmittelzufluss aus seinem Kerngeschäft und einem möglicherweise überraschend hohen Verkaufspreis für seine Beteiligung Uniper profitieren. Die Verschuldung sinke zunehmend, was Spielraum für höhere Dividenden und Wachstum eröffne.

JPMorgan hebt Hannover Rück auf 'Neutral' - Ziel 108 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück nach dem jüngsten Kursrückgang von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Das Kursziel beließ JPMorgan-Analyst Edward Morris in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie auf 108 Euro. Die im MDax notierte Aktie hat seit Anfang August unter anderem wegen der hohen Hurrikan-Schäden und dem deswegen gefährdeten Gewinnziel rund 10 Prozent verloren und lag zuletzt mit rund 99 Euro zirka neun Prozent unter dem Kursziel des JPMorgan-Experten./zb

Baader Bank senkt SGL Group auf 'Hold' - Ziel hoch auf 14 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat SGL Group (SGL Carbon SE) nach zuletzt starker Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 12 auf 14 Euro angehoben. Analyst Christian Obst rechnet in den kommenden Monaten zwar mit weiteren positiven Nachrichten von dem Kohlenstoffspezialisten, hält bei den Aktien aber eine Atempause für angebracht. Um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen müsse SGL nicht nur die für 2020 gesteckten Ziele erreichen - was der Konzern auch schaffen dürfte -, sondern auch danach überdurchschnittliches Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen, gab der Experte in einer Studie vom frühen Mittwochabend zu Bedenken.

DZ Bank streicht Thyssenkrupp von Empfehlungsliste - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktien von thyssenkrupp von der Empfehlungsliste "Equity Long Ideas" gestrichen. Die Einstufung bleibe aber auf "Kaufen", schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Mittwoch. Zudem betrage der faire Wert weiter 30,50 Euro. Nach der jüngsten Absichtserklärung zur Stahl-Fusion mit dem indischen Unternehmen Tata erwartet Schlamp kurzfristig keine größeren Kurstreiber. Mit Blick auf die insgesamt verbesserten Geschäftsperspektiven des Industriekonzerns und die Fortschritte bei der Neuausrichtung ist der Experte jedoch mittelfristig unverändert positiv gestimmt.

Jefferies nimmt HeidelbergCement mit 'Buy' wieder auf

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat HeidelbergCement nach einem Analystenwechsel mit "Buy" und einem Kursziel von 98 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Grundsätzlich sei er dem europäischen Zementmarkt gegenüber positiv eingestellt, schrieb der nun zuständige Experte Justin Jordan in einer Studie vom Mittwoch. Jordan begründet dies damit, dass sich die Nachfrage in der Region erhole und entsprechend auch die Preisgestaltung wieder besser aussehe.

Kepler Cheuvreux startet GFT Technologies mit 'Reduce'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat GFT Technologies (GFT SE) mit "Reduce" und einem Kursziel von 15 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der auf den Finanzsektor ausgerichtete IT-Dienstleister sei angesichts der zunehmenden Regulierung der Branche und der recht großen Abhängigkeit von der Deutschen Bank in einer herausfordernden Situation, schrieb Analyst Bérénice Lacroix in einer Studie vom Mittwoch. Die starke Nachfrage nach Digitalisierung sei indes positiv. Allerdings erschienen die Aktien immer noch teuer.

Kepler Cheuvreux nimmt Siemens Gamesa mit 'Buy' wieder auf

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Siemens Gamesa mit "Buy" wieder in die Bewertung aufgenommen und ein Kursziel von 15,50 Euro genannt. Er habe die Gewinnerwartungen nach den überraschend schwachen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal reduziert, schrieb Analyst Douglas Lindahl in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings sei der Aktienkurs des Herstellers von Windkraftanlagen bereits deutlich eingeknickt.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Siemens auf 126,50 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siemens angesichts des geplanten Zusammenschlusses des Zugeschäfts mit dem von Alstom von 125,00 auf 126,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bedingungen erschienen zwar für die Alstom-Aktionäre günstiger, doch steigere Siemens den Wert, schrieb Analyst William Mackie in einer Studie vom Mittwoch. Das neue Unternehmen dürfte eine weltweit führende Stellung einnehmen und den Wert steigern.

UBS senkt Ziel für Munich Re auf 168 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 170 auf 168 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe in seine Bewertungsmodelle die Folgen der Hurrikans Maria, Harvey und Irma eingerechnet und entsprechend unter anderem das Kursziel angepasst, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Die Munich Re hatte jüngst ihr Gewinnziel wegen der Wirbelstürme in Frage gestellt.

Berenberg hebt Ziel für Hochtief auf 141 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HOCHTIEF wegen der steigenden Wahrscheinlichkeit einer Offerte für Abertis von 135 auf 141 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe auf "Hold", schrieb Analystin Olivia Peters in einer Studie vom Mittwoch. Es sei wahrscheinlicher geworden, dass der spanische Baukonzern ACS über seine finanzstarke deutsche Tochter Hochtief ins Bieterrennen für den Autobahnbetreiber einsteigt. Sie sieht darin eine gute Chance für Hochtief und erhöhte deshalb das Kursziel.

