Updates zu EVOTEC, ProSiebenSat.1, Munich Re, Aurubis und Vonovia

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat EVOTEC nach dem starken Lauf der Papiere des Biotech-Unternehmens von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 16 Euro belassen. Nach der Kursrally sei es Zeit für eine Atempause, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer Studie vom Mittwoch. Die langfristigen Perspektiven seien intakt, die Aktien aktuell aber ausreichend bewertet, nachdem das Kursziel erreicht worden sei.

Warburg Research hebt Bertrandt auf 'Buy' - Ziel 87 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Bertrandt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 87 Euro belassen. Der Ingenieurdienstleister habe für das dritte Geschäftsquartal zwar schwache Ergebnisse vorgelegt, aber der Boden dürfte erreicht sein, schrieb Analyst Björn Voss in einer Studie vom Mittwoch. Im Schlussquartal könnte sich die Profitabilität deutlich erholen.

Lampe senkt ProSiebenSat.1 auf 'Halten' und Ziel auf 32 Euro

DÜSSELDORF - Das Bankhaus Lampe hat ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) nach warnenden Aussagen des Medienunternehmens über den TV-Werbemarkt von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 41 auf 32 Euro gesenkt. Nach einer dritten Enttäuschung mit Blick auf das Wachstum der TV-Werbeumsätze habe er nun seine Ergebnisschätzungen (EPS) bis 2019 gekappt, schrieb Analyst Christoph Bast in einer Studie am Mittwoch. Auch seine langfristigen Erwartungen an das Wachstum seien nun geringer und wegen der größeren Unsicherheit im Fernsehgeschäft habe er nun auch eine höhere Risikoprämie veranschlagt.

Jefferies hebt Munich Re auf 'Buy' und Ziel auf 200 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 157 auf 200 Euro angehoben. Der Münchener Rückversicherer dürfte mit einer jährlichen Ausschüttungssumme von 2,3 Milliarden Euro an seine Aktionäre weiterhin ein bedeutender Kapitalverteiler bleiben, schrieb Analyst Mark Cathcart in einer Studie vom Mittwoch. Dabei verwies er unter anderem auf den Reservepuffer von 6,2 Milliarden Euro und mehr sowie eine Verschuldungsquote von unter 10 Prozent.

Kepler Cheuvreux hebt HeidelbergCement auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

FRANKFURT - Kepler Cheuvreux hat HeidelbergCement aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 85 Euro belassen. Nach den enttäuschenden Halbjahreszahlen vor einem Monat und gesenkter Konsensschätzungen sei der Aktienkurs so stark gesunken, dass die Bewertung nun wieder attraktiv sei, schrieb Analyst Josep Pujal in einer Studie vom Mittwoch. Die negativen Auswirkungen des Tropensturms "Harvey" und einer von Italiens Wettbewerbsbehörden verhängten Strafzahlung gegen die übernommene Italcement würden überschätzt. Das einzige wirkliche Problem für den Baustoffehersteller sei der gesunkene Dollarkurs.

UBS senkt Uniper auf 'Neutral' und hebt Ziel auf 20,60 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Uniper aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 18,50 auf 20,60 Euro angehoben. Die Aktie des Energieunternehmens sei nach positiven Halbjahreszahlen, reduzierten Schulden und angehobenen Jahreszielen innerhalb von 60 Tagen um weitere 25 Prozent gestiegen, schrieb Analyst Sam Arie in einer Studie vom Mittwoch. Zwar gebe es auch bei aktuellen Aktienkurs noch Chancen, etwa mit Blick auf Zukäufe. Für ein Kaufurteil reiche das aber nicht mehr aus.

Macquarie senkt Aurubis auf 'Underperform' - Ziel 62 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Aurubis (Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie)) von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 58 auf 62 Euro angehoben. Das neue Anlagevotum begründete Analyst Alon Olsha in einer Studie vom Mittwoch mit der recht hohen Bewertung des Kupferproduzenten sowie mangelnden Kurstreibern.

Morgan Stanley hebt Ziel für Vonovia auf 45 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) von 39 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Bart Gysens setzt in einer Branchenstudie vom Mittwoch weiter auf den deutschen Wohnimmobilienmarkt. Das Potenzial für seine Favoriten wie Vonovia und Deutsche Wohnen sei noch hoch, auch wenn die Anleiherenditen weiter anziehenden sollten.

HSBC hebt Ziel für Adidas auf 227 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für adidas von 210 auf 227 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aktienkurs des Sportartikelherstellers habe zu sehr unter den negativen Nachrichten der US-Wettbewerber gelitten, schrieb Analyst Antoine Belge in einer Studie vom Mittwoch. Angesichts günstiger Absicherungsgeschäfte könnte sich zudem der stärkere Euro auf lange Sicht als Rückenwind erweisen. Derweil sprächen weiterhin Faktoren wie der starke Umsatzausblick für die Aktien der Herzogenauracher. Belge hob seine Schätzungen für das Unternehmen an.

Deutsche Bank senkt Ziel für MTU auf 106 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) von 115 auf 106 Euro gesenkt und die Einstufung für die Aktie des Triebwerkherstellers auf "Hold" belassen. Angesichts der zunehmenden Dollar-Schwäche sollten Anleger vorsichtiger werden, schrieb Analystin Milene Kerner in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Die Fundamentaldaten im Luftfahrtzyklus seien aber nach wie vor robust.

