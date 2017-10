Updates zu Grammer, BASF, VW und Deutsche Börse

Warburg Research senkt Deutsche Börse auf 'Hold' - Ziel 103 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Börse vor Zahlen und nach zuletzt starker Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 97 auf 103 Euro angehoben. Strukturelle Wachstumsmöglichkeiten führten bei den Papieren des Börsenbetreibers zu einem höheren Kursziel, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer Studie vom Mittwoch. Bei der Aktie sei dies nach einer überdurchschnittlichen Performance in den vergangenen 12 Monaten aber schon eingepreist.

JPMorgan senkt HeidelbergCement auf 'Underweight' - Ziel 83 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat HeidelbergCement vor Quartalszahlen der europäischen Baustoffhersteller von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 86 auf 83 Euro gesenkt. Er bleibe für die vor allem auf Schwellenländer fokussierten Baustoffkonzerne vorsichtig, schrieb Analyst Rajesh Patki in einer Studie vom Mittwoch. Bei HeidelbergCement sieht er sowohl Risiken für die Jahresziele des Konzerns als auch für die Konsensschätzungen.

DZ Bank senkt Grammer auf 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Grammer wegen der anhaltenden Unsicherheit bei der Auftragslage von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der faire Wert sei von 61 auf 50 Euro reduziert worden, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Mittwoch. "Unsere Erwartungen, dass sich die Unsicherheiten bei Grammer nach dem Verlauf der Hauptversammlung sowie der weiteren Anteilskäufen des chinesischen Großaktionärs spürbar reduzieren, hat durch die jüngste Entwicklung einen deutlichen Dämpfer erhalten", meinte Punzet. Ohne eine deutliche Reduzierung des Anteilsbesitzes der Unternehmensgruppe Hastor dürfte somit ein hohes Maß an Unsicherheit den Kurs der Grammer-Aktie belasten. Grammer hatte am Freitag mitgeteilt, dass die Aufträge als Folge des Streits mit dem unerwünschten Großaktionär Hastor, der durch einen Streit mit dem Autohersteller Volkswagen (VW) bekannt geworden ist, deutlich hinter den Erwartungen liegen.

Macquarie senkt Siemens Gamesa auf 'Underperform'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Siemens Gamesa von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 15,18 auf 10,14 Euro gesenkt. Er rechne damit, dass der Windturbinenhersteller die Markterwartungen im Jahr 2018 nicht erfüllen kann, schrieb Analyst Gurpreet Gujral in einer Studie vom Mittwoch. Grund dafür seien Preisdruck und rückläufige Absatzzahlen in wichtigen Märkten. Er kürzte seine eigene Gewinnschätzung je Aktie für 2017 um 15 Prozent und für 2018 um 33 Prozent.

Credit Suisse startet VW-Vorzüge mit 'Outperform' - Ziel 212 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Volkswagen-Vorzugsaktien (Volkswagen (VW) vz) mit "Outperform" und einem Kursziel von 212 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Zukunftsaussichten der europäischen Autohersteller seien mit Blick auf die Megatrends Elektrifizierung und autonomes Fahren positiv, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Für den Wolfsburger Autobauer erwartet er für den Zeitraum 2017 bis 2019 ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum (EPS) von mehr als 20 Prozent und für die VW-Aktie ein Aufwärtspotenzial von 47 Prozent.

Credit Suisse startet BMW mit 'Outperform' - Ziel 126 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat BMW mit "Outperform" und einem Kursziel von 126 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Zukunftsaussichten der europäischen Autohersteller seien mit Blick auf die Megatrends Elektrifizierung und autonomes Fahren positiv, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Für den Münchener Autobauer erwartet er für den Zeitraum 2017 bis 2019 ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum (EPS) von 12,6 Prozent und für die BMW-Aktie ein Aufwärtspotenzial von 43 Prozent.

Credit Suisse startet Daimler mit 'Neutral' - Ziel 79 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Daimler mit "Neutral" und einem Kursziel von 79 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Zukunftsaussichten der europäischen Autohersteller seien mit Blick auf die Megatrends Elektrifizierung und autonomes Fahren positiv, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Für den Stuttgarter Autobauer erwartet er für den Zeitraum 2017 bis 2019 ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum (EPS) von 5,1 Prozent und für die Daimler-Aktie ein Aufwärtspotenzial von 16 Prozent.

Liberum startet Gea Group mit 'Hold' - Ziel 40 Euro

LONDON - Liberum Capital hat Gea Group (GEA) mit "Hold" und einem Kursziel von 40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach einer desaströsen Kursentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten dürfte die Aktie nun zu einem der interessantesten Papiere im Investitionsgütersektor werden, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts. Aufgrund des Drucks aktivistischer Aktionäre könnte der Anlagenbauer nun endlich sein Margenpotenzial voll ausschöpfen und einen weiteren Aktienrückkauf starten.

Credit Suisse startet Porsche mit 'Outperform' - Ziel 96 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Porsche SE (Porsche vz) mit "Outperform" und einem Kursziel von 96 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Zukunftsaussichten der europäischen Autohersteller seien mit Blick auf die Megatrends Elektrifizierung und autonomes Fahren positiv, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Für die Volkswagen-Holding erwartet er für den Zeitraum 2017 bis 2019 ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum (EPS) von 11,4 Prozent und für die Porsche-Aktie ein Aufwärtspotenzial von 66 Prozent.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für BASF auf 108 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BASF vor Zahlen von 101 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ludwigshafener dürften im dritten Quartal stark abgeschnitten haben, schrieb Analyst Christian Faitz in einer Studie vom Mittwoch. Dabei dürfte vor allem das so wichtige, traditionelle Chemiegeschäft gut gelaufen sein. Faitz bekräftigte seine Kaufempfehlung angesichts der noch besser berechenbaren Gewinnentwicklung und höherer Schätzungen.

Deutsche Bank hebt Ziel für Commerzbank auf 10,50 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Commerzbank von 9,00 auf 10,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Steigende Zinsen und das Thema Fusionen und Übernahmen (M&A) blieben die treibenden Faktoren, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer Studie vom Mittwoch. Vor allem Letzteres habe in den vergangenen Wochen mehr Gewicht bekommen. Medien hatten zuletzt über eine Beteiligung europäischer Großbanken an der Commerzbank berichtet. Den Bewertungszeitrahmen habe er nach vorn verschoben, hieß es zur Begründung des neuen Kursziels.

