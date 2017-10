Updates zu Infineon, Dürr, KION und SAP

NordLB senkt SAP auf 'Halten' und Ziel auf 99 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat SAP (SAP SE) nach Zahlen zum dritten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 104 auf 99 Euro gesenkt. Erhebliche Währungseffekte vor allem im Cloud- Geschäft hätten die ansonsten weiter dynamische Entwicklung des Softwareherstellers gebremst, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Donnerstag. Trotz der erwartet weiterhin guten operativen Entwicklung reduzierte Donie seine Prognosen etwas.

DZ Bank senkt Infineon auf 'Halten' - Fairer Wert 23,40 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Infineon von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 23,40 Euro belassen. Mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von geschätzt 6 Prozent bis zum Jahr 2021 zähle die Optoelektronik zu den dynamischsten Zukunftsbranchen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer Sektorstudie vom Donnerstag. Die Infineon-Aktie sei aber bereits extrem gut gelaufen, begründete er sein neues Anlagevotum.

Credit Suisse hebt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 104 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Beiersdorf nach einem Analystenwechsel von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 88 auf 104 Euro angehoben. Der deutsche Konsumgüterkonzern scheine am besten positioniert zu sein, um vom Wachstum im Bereich der Schönheits- und Körperpflege zu profitieren, schrieb Analyst Pieter Vorster in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Er hob seine organischen Gewinnschätzungen für Beiersdorf an.

Morgan Stanley senkt BMW auf 'Underweight' - Ziel 81 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BMW nach den jüngsten Kursgewinnen von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft. Das Kursziel bleibe weiter bei 81 Euro, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer Studie vom Donnerstag. Die BMW-Aktie stieg seit Ende August um rund 13 Prozent und damit deutlich stärker als der Dax./zb

Warburg Research hebt Kion auf 'Hold' und senkt Ziel auf 70 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Kion (KION GROUP) nach Zahlen und gekappten Jahreszielen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Björn Voss in einer Studie vom Donnerstag zugleich von 72 auf 70 Euro. Der mehr als zehnprozentige Kurssturz der Aktie des Gabelstaplerherstellers als Reaktion auf die überraschende Gewinnwarnung sei der Grund für seine Hochstufung, schrieb Voss. Kion habe unter allgemein zögerlichen Investitionsentscheidungen von US-Kunden in der Sparte SCS gelitten, zu der das übernommene US-Unternehmen Dematic gehört. SCS bietet Komplettlösungen rund um Logistikfragen.

Hauck & Aufhäuser senkt Dürr auf 'Hold' - Ziel 112 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Dürr-Aktie (Dürr) nach einer Investorenveranstaltung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 117 auf 112 Euro gesenkt. Die Probleme im Geschäft mit Lackieranlagen für die Automobilindustrie seien hartnäckiger als gedacht, schrieb Analyst Henning Breiter in einer Studie vom Donnerstag. Nach dem Preisdruck durch den Wettbewerber Eisenmann dürfte eine Normalisierung des Preisniveaus noch einige Zeit dauern.

Equinet hebt Aixtron auf 'Accumulate' und Ziel auf 11,60 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Aixtron (AIXTRON SE) von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft und das Kursziel von 4,00 auf 11,60 Euro angehoben. Nach einer Reihe positiver Nachrichten von dem auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauer habe er sein Bewertungsmodell angepasst, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Donnerstag. Allein die Berücksichtigung des OLED-Geschäfts entspreche einem zusätzlichen Kurspotenzial von 7 Euro je Aktie. Zudem erhöhte der Experte seine Gewinn- und Umsatzprognosen um 20 Prozent.

Baader Bank hebt Puma SE auf 'Buy' und Ziel auf 400 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat PUMA SE nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal und einer erneuten Prognoseanhebung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 355 auf 400 Euro angehoben. Das operative Ergebnis (Ebit) des Sportartikelherstellers habe die Erwartungen übertroffen, hob Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Donnerstag hervor. Auch insgesamt hätten die Herzogenauracher sehr stark abgeschnitten.

NordLB hebt Ziel für Vonovia auf 42 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Partnerschaftsvereinbarung mit der französischen Groupe SNI sei der Auftakt zu einer veränderten Geschäftsstrategie des deutschen Immobilienkonzerns, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Donnerstag. Während sich Vonovia bisher ausschließlich auf Deutschland fokussiert habe, werde nun die Ausdehnung nach Europa geprüft. Bei einer sorgsam geplanten Expansion glaubt er, dass das zusätzliche Ergebnispotenzial die Risiken übertreffen kann.

Independent Research hebt Ziel für Hochtief - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Aktien des Baukonzerns HOCHTIEF von 121 auf 135 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Der gebotene Kaufpreis für den spanischen Mautstraßen-Betreiber Abertis sei nur dann vertretbar, wenn die kommunizierten Synergien tatsächlich realisiert würden, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Dies erscheine gegenwärtig aber sehr optimistisch. Sein Ziel steige derweil aus Bewertungsgründen.

