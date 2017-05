NordLB senkt Leoni auf 'Verkaufen' und Ziel auf 44 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat LEONI nach der Vorlage von Quartalszahlen aus Bewertungsgründen von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 44 Euro gesenkt. Der Aktienkurs des Autozulieferers habe sich seit dem Tief Mitte vergangenen Jahres mehr als verdoppelt und sei deutlich über sein bisheriges Kursziel gestiegen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Freitag. Diese Entwicklung inzwischen aber etwas übertrieben. Auf dem gegenwärtigen Niveau rate er daher zu Gewinnmitnahmen.

Exane BNP startet Kion mit 'Outperform' - Ziel 76 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat KION mit "Outperform" und einem Kursziel von 76 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Gabalstapler-Produzent wandle sich zu einem führenden Intralogistik-Anbieter der neuen Generation, schrieben die Analysten in einer Studie vom Freitag. Dabei profitiere Kion auch von der Übernahme von Dematic samt dessen hervorragenden Automatisierungslösungen. Zudem könnte der Großaktionär Weichai Power nach Ablauf einer entsprechenden Frist im Juni 2018 durchaus eine Komplettübernahme anstreben.

DZ Bank senkt Aixtron auf 'Halten' - Neuer fairer Wert 5,90 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Aixtron (AIXTRON SE) nach den jüngsten Kursgewinnen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Den fairen Wert hob Analyst Harald Schnitzer hingegen nach dem Verkauf von US-Aktivitäten von 5,00 auf 5,90 Euro an. Der LED- und Halbleiterindustrieausrüster setze die Restrukturierung angesichts Verkauf der Produktlinie für Speicherchips fort, schrieb der Experte in seiner Studie vom Freitag. Die Forschungs- und Entwicklungskosten dürften nun deutlich sinken. Weitere Maßnahmen dürften folgen. Zudem laufe es im Kerngeschäft bei der Nachfrage nach Anlagen für Opto- und Leistungselektronik sowie LEDs besser.

DZ nimmt Grammer mit 'Halten' wieder auf - Fairer Wert 50 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Grammer mit "Halten" und einem fairen Wert von 50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Dass die umstrittene Investorenfamilie Hastor auf der Hauptversammlung die beantragte Absetzung des gesamten Vorstands und die Neubesetzung des Aufsichtsrats nicht durchsetzen konnte, sei ein Etappensieg für den Autozulieferer, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Freitag. Dennoch bleibe die Unsicherheit hoch, was die Unternehmensentwicklung und insbesondere den Auftragseingang in den kommenden Quartalen belasten könnte.

Jefferies startet Covestro mit 'Buy' - Ziel 86 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Covestro mit "Buy" und einem Kursziel von 86 Euro in die Bewertung aufgenommen. Sorgen vieler Investoren über Risiken für den Chemiekonzern im Geschäft mit Autobauern sowie der Branchendisziplin vor allem bei Polyurethanen hätten zuletzt auf der Bewertung gelastet, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer Studie vom Freitag. Im Vergleich mit anderen Werten, die stark von der Konjunkturentwicklung abhingen, habe Covestro noch attraktives Kurspotenzial. Der Experte rechnet mit steigenden Gewinnmargen. Zwei bis drei Jahre einer guten Nachfrageentwicklung könnten zudem dem Weg frei machen zu einem Gewinn je Aktie von 10 Euro.

Jefferies startet Lanxess mit 'Hold' - Ziel 69 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat LANXESS mit "Hold" und einem Kursziel von 69 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das sich verbessernde Geschäftsportfolio des Chemiekonzerns erscheine bereits in den Kurs eingepreist, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer Studie vom Freitag. Das Risiko stecke nun in der Integration etwa von Chemtura. Mit einem Einstieg in die Aktien in sechs bis zwölf Monaten könnten Anleger diesen Risiken vermutlich aus dem Weg gehen. Anschließend hätten sie immer noch ausreichend Zeit, um vom Umbau des Konzerns zu profitieren.

NordLB hebt Ziel für Vonovia auf 39 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) nach Zahlen für das erste Quartal von 36 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Immobiliengesellschaft habe gute Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Freitag. Angesichts der günstigen Geschäftsentwicklung und der Vergrößerung des Immobilienportfolios durch den Kauf der österreichischen Conwert habe das Management die Ergebnisprognose für 2017 anheben können.

Goldman hebt Ziel für Siemens auf 112 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens nach einer Anpassung der Gewinnschätzungen an die jüngsten Wechselkursentwicklungen von 111 auf 112 Euro angehoben. Analystin Daniela Costa beließ die Einstufung der Aktie des deutschen Industriekonzerns in ihrer Branchenstudie vom Freitag aber auf "Sell". Die Investitionsgüterbranche dürfte es insgesamt schwer haben im zweiten Jahresviertel an das gute operative Wachstum im ersten Quartal anzuknüpfen, schrieb Costa. Grund seien positive Effekte durch Lageraufstockungen sowie zusätzliche Arbeitstage im ersten Quartal. Bei Siemens sieht sie mittelfristig Kursrisiken.

DZ Bank hebt fairen Wert für CTS Eventim auf 42 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim nach Zahlen für das erste Quartal von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ticketvermarkter habe überraschend stark abgeschnitten, schrieb Analyst Harald Heider in einer Studie vom Freitag. Der Experte hob seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2017 und die Folgejahre an. Die guten Ertragsperspektiven seien noch nicht ausreichend in den Aktienkurs eingepreist.

DZ Bank hebt fairen Wert für Rhön-Klinikum an - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RHÖN-KLINIKUM nach einer Einigung mit dem Land Hessen über die Finanzierung des Universitätsklinikums Gießen Marburg von 20,00 auf 21,50 Euro angehoben. Die Einstufung lautet der Studie vom Freitag zufolge aber weiterhin "Verkaufen". Analyst Sven Kürten hob seine Prognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebitda) an. Er liegt damit nun knapp unter dem oberen Ende der nach dem ersten Quartal präzisierten Unternehmensprognosespanne. Regulatorische Aspekte und die Restrukturierung dürften die Gewinne des Klinikbetreibers aber auf kurze Sicht weiter belasten, begründete er das Verkaufsvotum.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com, Wolfgang Kriegbaum für Finanzen Verlag, Deutsche Börse