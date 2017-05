Deutsche Bank hebt Linde auf 'Buy' - Ziel 210 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat die Aktie von Linde mit Blick auf die Fusion mit Praxair von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 174 auf 210 Euro angehoben. Der Zeitablauf und die möglichen Einsparungen durch den geplanten Zusammenschluss mit dem US-Wettbewerber ließen sich zunehmend besser einschätzen, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Donnerstag. Durch die operativ sehr sinnvolle Transaktion dürfte die Profitabilität des Industriegase-Konzerns steigen und ein globaler Branchenführer entstehen. Im Erfolgsfall hält der Analyst einen Kursanstieg auf 245 Euro für möglich.

Citigroup startet Brenntag mit 'Buy' - Ziel 65 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Brenntag mit "Buy" und einem Kursziel von 65 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die starke Marktstellung des Chemikalienhändlers zahle sich aus, schrieb Analyst Marc Van'T Sant in einer Studie vom Donnerstag. Dies verschaffe in der Branche Kostenvorteile. Das Wachstum des Unternehmens sollte sich wieder beschleunigen, die Rentabilität dürfte weiter steigen, und eine Branchenkonsolidierung könnte für zusätzliches Potenzial sorgen.

HSBC hebt Ziel für Kion auf 72 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für KION von 71 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der jüngsten Ausgabe neuer Aktien sollten die Refinanzierung der Dematic-Übernahme beendet sein, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Donnerstag. Die solide Entwicklung des freien Barmittelflusses (Free Cashflow) sollte zudem den weiteren Schuldenabbau ermöglichen. Das Kursziel hob er an, da er sein Bewertungsmodell für den Gabelstaplerhersteller ein Jahr weiter in die Zukunft verschob.

RBC Capital senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 26 Euro - Outperform

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für thyssenkrupp von 27 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ioannis Masvoulas begründete die Zielsenkung in einer Studie vom Donnerstag mit einem etwas schwächeren Ausblick für den freien Barmittelzufluss (Free Cashflow). Ansonsten habe er die Bewertungsmodelle für Stahlproduzenten an niedrigere Stahl- und Eisenerzpreise angepasst. Grundsätzlich sei aber eine positive Einschätzung der europäischen Stahlbranche angemessen. Die globale Nachfrage steige, es sei Konsolidierungspotenzial vorhanden, und zudem gebe es Schutz gegen Billigimporte aus China.

Credit Suisse hebt Ziel für Siltronic auf 90 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siltronic von 76 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Niedrige Lagerbestände von Halbleiterwafern bei den Kunden sorgten für eine gute Nachfrage, die das Angebot überwiege, schrieb Analyst Achal Sultania in einer Studie vom Donnerstag. Angesichts weiterhin positiver Kommentare über steigende Preise und deren Nachhaltigkeit könnten die Bruttogewinnmargen steigen.

Exane BNP senkt BT Group auf 'Underperform' - Ziel 260 Pence

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Aktien der BT Group von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 305 auf 260 Pence gesenkt. Analyst Sam McHugh blickt in einer Studie vom Mittwochabend skeptisch auf die Geschäftsentwicklung des britischen Telekomkonzerns. Der breite Markt sei nach wie vor in vielen Belangen zu optimistisch. Das operative Ergebnis (Ebitda) sowie der freie Mittelfluss (Free Cashflow) dürften weiter unter Druck stehen.

Bernstein hebt Renault auf 'Market-Perform' und Ziel auf 90 Euro

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Renault von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 90 Euro angehoben. Die Aktie des Autobauers habe sich zwar seit Jahresbeginn unterdurchschnittlich entwickelt, aber das dürfte sich ändern, schrieb Analyst Max Warburton in einer Studie vom Donnerstag. Das Absatzwachstum der Franzosen sei in diesem Jahr bisher beeindruckend stark gewesen und in Europa habe Renault Marktanteile hinzugewonnen. Zudem habe sich der Produktmix verbessert.

RBC Capital senkt Ziel für ArcelorMittal auf 31 Euro - Outperform

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für ArcelorMittal von 33 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe die Bewertungsmodelle für Stahlproduzenten an niedrigere Stahl- und Eisenerzpreise angepasst, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer Studie vom Donnerstag. Grundsätzlich sei aber eine positive Einschätzung der europäischen Stahlbranche angemessen. Die globale Nachfrage steige, Konsolidierungspotenzial sei vorhanden, und zudem gebe es Schutz gegen Billigimporte aus China.

Barclays senkt Ziel für Credit Suisse auf 16,50 Franken

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Credit Suisse von 18,00 auf 16,50 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Nach der Beilegung großer Rechtsstreitigkeiten und einer Kapitalerhöhung müsse die Bank nun an der Verbesserung der Profitabilität arbeiten, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah in einer Studie vom Donnerstag. Die Abwicklung von Randbereichen komme schneller voran als geplant. Angesichts der Fortschritte der Bank dürfte die Aktienbewertung Rückenwind erhalten. Die Kurszielsenkung stehe im Zusammenhang mit der Verwässerung des Aktienwertes durch die jüngste Bezugsrechtsemission.

Goldman hebt Ziel für Intesa Sanpaolo auf 2,80 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,70 auf 2,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei italienischen Banken stabilisiere sich die Profitabilität im Kerngeschäft, während sich die Vermögensqualität verbessere, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Unicredit sei sein "Top Pick".

