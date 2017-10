Updates zu Lufthansa, Volkswagen, Ströer, HeidelbergCement und SAP

Bernstein hebt Lufthansa auf 'Outperform' und Ziel auf 30 Euro

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 30 Euro angehoben. Es gebe gleich mehrere Kurstreiber für die Aktie der Fluggesellschaft, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer Studie vom Donnerstag. Die Tarifeinigung mit den Piloten sei zwar bereits erwartet worden, sorge aber für positive Dynamik. Zudem beschere die insolvente Air Berlin dem Lufthansa-Netzwerk weitere Passagiere, und mit Blick auf die geplante Übernahme von Teilen des Konkurrenten rechne er ebenfalls mit positiven Nachrichten.

Bernstein hebt Volkswagen-Vorzüge auf 'Outperform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 150 auf 180 Euro angehoben. Der Autobauer kämpfe zwar weiter mit dem Diesel-Skandal sowie dem Einfluss der Gewerkschaften und stehe vor langfristigen Herausforderungen, schrieb Analyst Max Warburton in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie sei aber sehr attraktiv bewertet, und die Unternehmensgewinne stiegen wahrscheinlich schneller als erwartet. Der Experte hob seine Schätzungen an.

HSBC senkt Ströer auf 'Hold' - Ziel hoch auf 59 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie des Werbekonzerns Ströer (Ströer SECo) von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 57 auf 59 Euro angehoben. Ausschlaggebend dafür seien in erster Linie Bewertungsgründe, schrieb Analyst Olivier Moral in einer Studie vom Donnerstag.

SocGen startet Norma Group mit 'Buy' - Ziel 70 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Norma Group (NORMA Group SE) mit "Buy" und einem Kursziel von 70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist sei ein sehr attraktiver Nischenanbieter, der gute Margen erziele, schrieb Analyst Sebastian Ubert in einer am Donnerstagvormittag vorgelegten Studie. Auch das Chance-Risiko-Profil der Aktie sei attraktiv.

Exane BNP erhöht Ziel für HeidelbergCement - 'Outperform'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für HeidelbergCement vor Quartalszahlen von 101 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Den Bewertungszeitraum habe er nun auf das Jahr 2018 verschoben, begründete Analyst Paul Roger seine erhöhten Kursziele für Baustoffkonzerne in einer Branchenstudie vom Donnerstag. HeidelbergCement könnte das schlechte Wetter in den USA erneut zu schaffen machen. Das Erreichen der Jahresziele könnte schwierig werden. Die Vergeichswerte im Schlussquartal seien aber sehr niedrig. Zudem überzeuge die Bewertung. Daher sollten Kursschwächen zum Kauf genutzt werden.

Deutsche Bank hebt Ziel für SAP auf 100 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für SAP (SAP SE) von 94 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Nachfrage nach Informationstechnologie und die langfristigen Treiber milderten die kurzfristigen Risiken ab, schrieb Analyst Alex Tout in einer Studie vom Donnerstag.

Exane BNP hebt Ziel für Salzgitter auf 36 Euro - 'Neutral'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Salzgitter AG (Salzgitter) vor Quartalszahlen der Stahlunternehmen von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Jahresviertel der Branche dürfte schwächer ausfallen, aber ein stützendes Umfeld weise auf eine anziehende Dynamik im Schlussquartal hin, schrieb Analyst Sylvain Brunet in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Stahlwerte mit europalastigem Geschäft wie Salzgitter und Thyssenkrupp sollten mit Blick auf die Berichtssaison jenen mit stärkerem US-Geschäft wie Klöckner & Co vorgezogen werden.

Commerzbank senkt Ziel für K+S auf 27,50 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für K+S (K+S) nach dem jüngsten "unverhältnismäßig hohen" Kursrückgang von 28,00 auf 27,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die neue Strategie des Dünger- und Salzkonzerns sei transparenter und ziele auf Synergien, bringe aber in Bezug auf den freien Barmittelfluss im kommenden Jahr Enttäuschungen mit sich, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Donnerstag.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Gea Group auf 45 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Gea Group (GEA) mit Blick auf die Beteiligung des aktivistischen Aktionärs Elliot von 41 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine bessere Kommunikation mit den Kapitalmärkten sowie eine bessere Ausführung von Projekten könnten sich positiv auswirken, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Donnerstag. Zudem könnten sich im Einkauf und in der Produktion die Kosten senken lassen. Positiv wäre ferner ein Verkauf des Geschäfts mit Anlagen für die Milchverarbeitung.

Credit Suisse hebt Ziel für Siltronic auf 140 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siltronic vor Quartalszahlen von 120 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In der Branche häuften sich die Kommentare über ein knapperes Angebot an Wafern und steigende Preise, schrieb Analyst Achal Sultania in einer Studie vom Donnerstag. Das Wachstum bei Wafern dürfte in diesem Jahr 8 Prozent betragen, zuvor habe er mit 7 Prozent gerechnet.

