S&P Global hebt Lufthansa auf 'Hold' - Ziel hoch auf 18 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Lufthansa von "Strong Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 18 Euro angehoben. In einem noch immer schwierigen Umfeld zeige sich die Airline in robuster Verfassung, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Montag. Der Experte hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie für 2017 und 2018 an, womit er die positiveren Aussichten widerspiegele.

UBS senkt Wacker Chemie von 'Buy' auf 'Sell' - Ziel 81 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat WACKER CHEMIE von "Buy" auf "Sell" doppelt abgestuft und das Kursziel von 117 auf 81 Euro gesenkt. Das Überangebot an Polysilizium werde zur Belastung für den Spezialchemiekonzern, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer Studie vom Dienstag. Er verwies dabei auf den verschärften Wettbewerb durch chinesische Anbieter. Der Experte kürzte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) im Polysilizium-Geschäft um 30 Prozent. Er hält einen Bewertungsabschlag auf die Papiere der Konkurrenz für gerechtfertigt.

Bernstein senkt Innogy auf Market-Perform und Ziel auf 37,50 Euro

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Innogy (innogy SE) von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 38,50 auf 37,50 Euro gesenkt. Die Innogy-Aktie sei im bisherigen Jahresverlauf eine der Kursraketen unter den von ihr betreuten Werten gewesen und habe nun nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, begründete Analystin Deepa Venkateswaran ihr neues Anlagevotum. Da sich zudem die Aussichten der RWE-Ökostromtochter im britischen Privatkundengeschäft verdüstert hätten, habe sie ihr Kursziel reduziert, schrieb die Expertin in einer Studie vom Dienstag.

Berenberg senkt Evotec auf 'Hold' - Ziel hoch auf 13 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für EVOTEC von 9,50 auf 13,00 Euro angehoben, die Aktie nach zuletzt starkem Kurszuwachs aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Papiere des Biotech-Unternehmens seien auf gegenwärtigem Kursniveau fair bewertet, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer Studie vom Dienstag. Das Aufwärtspotenzial sei nun weniger attraktiv, die gute Stimmung gegenüber der Aktie dürfte aber angesichts weiterer Fortschritte in der Pipeline anhalten.

Merrill Lynch hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 26 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für thyssenkrupp von 25 auf 26 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Risiken für die Stahlpreise nähmen zu, schrieb Analyst Cedar Ekblom in einer Studie vom Dienstag. Eine striktere Geldvergabe in China dürfte die dortige Nachfrage belasten und damit auch die weltweiten Stahlpreise begrenzen.

Goldman senkt Ziel für Munich Re auf 194 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 200 auf 194 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach jüngsten Marktbewegungen sowie der Auswertung der jüngsten Berichte im Versicherersektor habe er seine Ergebnisschätzungen überarbeitet, schrieb Analyst Ravi Tanna in einer Branchenstudie vom Dienstag. Beim Münchener Rückversicherer sorgten die Verluste aus Naturkatastrophen in den USA für ein schwächere Ergebnisse in der Schaden- und Unfallrückversicherung.

Goldman senkt Ziel für FMC auf 97 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK - Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC (Fresenius Medical Care) wegen der jüngsten Euro-Aufwertung von 100 auf 97 Euro gesenkt. Die Aktie wurde zugleich auf der "Conviction Buy List" belassen. Im bisherigen Jahresverlauf habe sich das Papier des Dialysespezialisten im europäischen Branchenvergleich mit am schlechtesten entwickelt, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Studie vom Dienstag. Die Bedenken der Investoren hält sie jedoch für weitgehend unbegründet. Der weltweite Dialysemarkt dürfte in den nächsten 5 Jahren weiter wachsen, in den Nebengeschäftsfeldern von FMC gebe es ebenfalls Wachstumschancen und zudem sieht sie Spielraum für weitere Einsparungen.

Berenberg hebt Ziel für Adidas auf 176 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für adidas nach einer Investorenveranstaltung von 175 auf 176 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die geplanten strategischen und personellen Änderungen des Sportartikelkonzerns stimmten zuversichtlich, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer Studie vom Montag. Vor allem die robuste Entwicklung der Kernmarke Adidas in den USA überzeuge. Sie erhöhte ihre Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019.

Bernstein hebt Ziel für RWE auf 17,60 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 15,50 auf 17,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Zielerhöhung reflektiere ihre neue Bewertung der Ökostrom-Tochter Innogy sowie aktualisierte Strompreisannahmen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer Studie vom Dienstag.

Bernstein hebt Ziel für Linde auf 165 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde nach einem Treffen mit den Konzernchefs von Linde und dem Fusionspartner Praxair von 155 auf 165 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. In Erwartung einer steigenden Profitabilität des Industriegasekonzerns nach Abschluss der Fusion habe er das Kursziel erhöht, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Dienstag. Nach wie vor fürchtet er jedoch hohe regulatorische Hürden für den Deal, die in Anteilsverkäufen im Volumen von 3,7 Milliarden US-Dollar münden könnten.

