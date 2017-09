Updates zu Munich Re, Daimler, RWE und Deutsche Euroshop

Commerzbank senkt Ziel für Zooplus auf 145 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für zooplus nach einer Gewinnwarnung von 170 auf 145 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ob die geplanten Umbauten, die jetzt das Ergebnis belasteten, sich am Ende in Wachstum auszahlen, müsse man sehen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Freitag. Auf jeden Fall werde der Wettbewerb für den Online-Händler für Haustierbedarf härter. Er rate deshalb zum Abwarten.

NordLB senkt Munich Re auf 'Verkaufen' - Ziel auf 158 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) nach der Gewinnwarnung wegen der Hurrikanschäden von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 167 auf 158 Euro gesenkt. Die Aktie des Rückversicherers habe auf die Warnung hin vergleichsweise gering nach unten korrigiert, schrieb Analyst Volker Sack in einer Studie vom Freitag. Mit zunehmender Klarheit über die tatsächlichen Belastungen durch versicherte Schäden der beiden Wirbelstürme "Harvey" und "Irma" seien in den kommenden Wochen aber deutlichere Kursrückgänge möglich. Seine bisherigen Gewinnschätzungen für 2017 ließen sich nun nicht mehr erreichen.

JPMorgan erhöht Ziel für Citigroup - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Citigroup von 73,50 auf 77,50 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aktienrückkäufe und eine kontrolliertere Ausgabentätigkeit sollten die wichtigsten Treiber für Gewinnsteigerungen bei den großen US-Banken sein, schrieb Analyst Vivek Juneja in einer Branchenstudie vom Freitag.

Independent Research hebt Ziel für Daimler auf 69 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Daimler nach dem Kapitalmarkttag von Mercedes-Benz von 67 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dass ab 2022 für jedes Mercedes-Modell eine elektrifizierte Version angeboten werden soll, dieser Strukturwandel aber die Profitabilität belaste, überrasche nicht, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Freitag.

JPMorgan hebt Ziel für Eon auf 11 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eon (EON SE) von 9,50 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unter den deutschen Versorgern sei Eon sein "Top Pick", schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer Studie vom Freitag. Die Energiewende in Deutschland sei der Haupttreiber. Das Wachstum im Netzwerk- und Erneuerbare-Energien-Geschäft sei zudem attraktiver als jenes bei Innogy.

SocGen senkt RWE auf 'Hold' - Ziel runter auf 21,60 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat RWE von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 22,40 auf 21,60 Euro gesenkt. Nach dem in diesem Jahr bislang starken Kurszuwachs der deutschen Versorger-Aktien RWE, Eon, Innogy und Uniper im Zuge der Rückerstattung der Brennelementesteuer, steigender Strompreise und Präzisierung der Dividendenpolitik sei es nun Zeit für eine Atempause, schrieb Analyst Lüder Schumacher in einer am Freitag vorgelegten Branchenstudie.

HSBC hebt Ziel für Jungheinrich auf 35 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Jungheinrich von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Logistik-Automation sei ein entscheidender Wachstumstreiber für die Hersteller von Gabelstaplern und Lagerhallen-Transporttechnik, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Branchenstudie vom Freitag. Haupttreiber seien der chinesische Markt und der Online-Handel. Jungheinrich und Konkurrent Kion seien gut positioniert, um davon zu profitieren.

Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Euroshop - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 39 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das neue Ziel reflektiere einen möglicherweise sinkenden Substanzwert und einen schwächeren Zuwachs der Barmittelzuflüsse, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer Studie vom Freitag. Der Online-Handel verschärfe den Wettbewerb. Wegen der hohen Dividendenrendite sollten die Investoren die Aktie des auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilieninvestors aber halten.

Goldman hebt Ziel für Brenntag auf 54 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 52 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dies geht aus einer Studie von Analystin Milou Beunk in einer Studie vom Freitag hervor.

Goldman hebt Covestro auf 'Neutral' und Ziel auf 65 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Covestro von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 65 Euro angehoben. Wegen der fortgesetzten Knappheit der Polyurethan-Vorprodukte MDI und TDI dürften die Erwartungen an das dritte und vierte Quartal des Kunststoff-Herstellers steigen, schrieb Analyst Stephen Benson in einer Studie vom Freitag. Diese Knappheit dürfte negative Einflüsse durch den Hurrikan "Harvey" mehr als wett machen.

