Updates zu RWE, innogy, Gerresheimer, Deutsche Bank, Hella

Berenberg senkt RWE auf 'Hold'- Ziel hoch auf 21,20 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat RWE nach starker Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 14,00 auf 21,20 Euro angehoben. Mit einer deutlichen Erholung der Strompreise rechne er nicht, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer Studie vom Montag. Es dürfte im deutschen Strommarkt zunächst weitere Überkapazitäten geben. Ohne Erneuerbare Energien erscheine die Angebots-/Nachfragesituation von 2019 an heikler.

Berenberg senkt Innogy auf 'Hold' - Ziel hoch auf 38,50 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Innogy (innogy SE) von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 37,00 auf 38,50 Euro angehoben. Stabiles Wachstum sei inzwischen in der Bewertung der RWE-Ökostromtochter eingepreist, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer Studie vom Montag.

Metzler kassiert Kaufvotum für Gerresheimer wegen schwacher Aussichten

FRANKFURT - Das Bankhaus Metzler ist für die Geschäftsaussichten von Gerresheimer weniger zuversichtlich als bisher. Wichtige US-Kunden des Spezialverpackungsherstellers aus der Pharmabranche bauten ihre Lagerbestände ab, schrieb Analyst Alexander Neuberger in einer Studie vom Montag. Gleichzeitig dürften neue Produkte die Umsatzentwicklung frühestens Anfang 2018 stimulieren. Zudem sieht der Experte schwindende Chancen für die von ihm erhoffte Fusion des Düsseldorfer Unternehmens mit dem US-Konkurrenten West Pharma.

Credit Suisse hebt Deutsche Bank auf 'Neutral' - Ziel 14,50 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie der Deutschen Bank (Deutsche Bank) nach der jüngsten Kursschwäche von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 15 auf 14,50 Euro gesenkt. Die Anteilsscheine des Geldhauses hätten sich allein im dritten Quartal bislang um 13 Prozent und damit branchenweit am stärksten verbilligt, schrieb Analyst Jon Peace in einer Studie vom Montag. Damit sollten die eingetrübten Gewinnaussichten der größten deutschen Bank nun aber eingepreist sein. Für 2018 und 2019 reduzierte er seine Ergebnisschätzungen (EPS) um bis zu 15 Prozent.

Merrill Lynch startet Hella mit 'Buy' - Ziel 52 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Hella mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der führende Autozulieferer mit dem Fokus auf Beleuchtung und Elektronik überzeuge mit einer starken Lichttechnik und einem breiten Angebot, womit er für das schnelle Wachstum des LED-Marktes gut aufgestellt sei, schrieb Analystin Viktoria Oushatova in einer Studie vom Montag. Zudem sei die Abhängigkeit von traditionellen Verbrennungsmotoren gering und die hohen Investitionen des Konzerns sollten sich beim künftigen Wachstum auszahlen.

Jefferies startet HSBC mit 'Buy' - Ziel 920 Pence

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat HSBC mit "Buy" und einem Kursziel von 920 Pence in die Bewertung aufgenommen. Nach sieben Jahren Enttäuschung dürften die Briten ihre Erträge wieder steigern, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer Studie vom Montag. Mit Blick auf die Dividende rechnet er, anders als die meisten Kollegen, mit einem Anstieg 2018 und 2019.

HSBC hebt Axa auf 'Buy' - Ziel hoch auf 29,70 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat AXA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 26,10 auf 29,70 Euro angehoben. Europäische Versicherer mit Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft (Kompositversicherer) entwickelten sich in die richtige Richtung, schrieb Analyst Thomas Fossard in einer Branchenstudie vom Montag. Die Fundamentaldaten verbesserten sich und die Bewertungen stützten. Seine Zuversicht, dass Axa den ambitionierten Geschäftsplan bis 2020 einhalte, nehme zu.

