Deutsche Bank hebt RWE auf 'Buy' und Ziel auf 22 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat RWE nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Atomsteuer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16 auf 22 Euro angehoben. Die in Aussicht stehende milliardenschwere Rückerstattung zu Unrecht gezahlter Atomsteuern werde die Bilanz des Energiekonzerns noch transparenter machen und die Liquidität steigern, schrieb Analyst James Brand in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die bessere Einschätzung der Aktie reflektiere zudem eine höhere Bewertung der Ökostrom-Tochter Innogy.

SocGen hebt Eon auf 'Buy' und Ziel auf 9,60 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Eon (EON SE) nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Atomsteuer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,80 auf 9,60 Euro angehoben. Der Versorger dürfte die 2,8 Milliarden Euro an Rückerstattungen noch im Juni erhalten, glaubt Analyst Lüder Schumacher laut einer Studie vom Donnerstag. Das neue Kursziel reflektiere zudem eine höhere Bewertung des 46-Prozent-Anteils am Kraftwerksbetreiber Uniper sowie erwartete Strompreissteigerungen.

Kepler Cheuvreux senkt Hella auf 'Hold' - Ziel hoch auf 47 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Hella aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 45 auf 47 Euro angehoben. Der Autozulieferer habe großartige Arbeit geleistet und sein Versprechen, profitables strukturelles Wachstum zu erzielen, eingelöst, schrieb Analyst Michael Raab in einer Studie vom Donnerstag. Der Aktienkurs spiegele die kurzfristigen Perspektiven nun aber vollständig wider. Die Kapitalmarktstory sei aber sehr solide.

Equinet hebt Deutsche Pfandbriefbank auf 12 Euro - 'Accumulate'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) nach Quartalszahlen von 11,30 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Accumulate" belassen. Dank eines positiven Sondereffekt habe der Immobilienfinanzierer die Erwartungen im ersten Jahresviertel übertroffen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Donnerstag. Insgesamt sei der Konzern sehr gut mit Kapital ausgestattet und gut auf die neuen regulatorischen Anforderungen von Basel IV vorbereitet.

DZ Bank senkt fairen Wert für Volkswagen Vorzüge (VW) - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) (Volkswagen (VW) vz) von 150 auf 140 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet bezog sich in einer Studie vom Donnerstag unter anderem auf den Rückruf von 24 000 Autos der Tochter Audi wegen eines überhöhten Stickoxid-Ausstoßes in bestimmten Situationen. VW komme nicht zur Ruhe, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Donnerstag. Punzet rechnet mit weiterhin negativen Nachrichten im Zusammenhang mit "Dieselgate".

JPMorgan hebt Ziel für Munich Re auf 201 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 193 auf 201 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Rückversicherer dürfte sein eigenes, konservatives Jahresgewinnziel übertreffen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Donnerstag. Er hob seine Schätzungen für das Nettoergebnis in den zwei kommenden Jahren an. Innerhalb der Branche erscheine Konkurrent Swiss Re allerdings attraktiver bewertet.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Daimler auf 71 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Daimler von 73 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien europäischer Autozulieferer seien im Vergleich zu den Papieren der Fahrzeughersteller zu hoch bewertet, schrieb Analyst Thomas Besson in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Für Daimler revidierte der Experte seine Gewinnprognosen (EPS) der Jahre 2017 bis 2019 leicht nach unten.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für BMW auf 78 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BMW von 79 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Aktien europäischer Autozulieferer seien im Vergleich zu den Papieren der Fahrzeughersteller zu hoch bewertet, schrieb Analyst Thomas Besson in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Für BMW revidierte der Experte seine Gewinnprognosen (EPS) der Jahre 2017 bis 2019 leicht nach unten.

Credit Suisse hebt Thyssenkrupp-Ziel auf 33 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für thyssenkrupp von 30 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit dem Wandel zum reinen Industriekonzern hätten die Essener die Chance auf eine revolutionäre Entwicklung, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer Studie vom Donnerstag. Damit würden verborgene Werte geschöpft und es winke eine massive Neubewertung. Der erste Schritt in diese Richtung sei der Abschluss des Verkaufs des brasilianischen Stahlwerks. Dann sollte der Zusammenschluss des europäischen Stahlgeschäfts mit Tata gelingen - mit der Möglichkeit eines anschließenden Börsengangs.

Deutsche Bank senkt Ziel für Steinhoff auf 4,95 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Steinhoff (Steinhoff International) nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 5,05 auf 4,95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Möbelkonzerns seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Charlie Muir-Sands in einer Studie vom Donnerstag. Vor allem die Übernahme des US-Bettenhändlers Mattress habe zur Enttäuschung beigetragen.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

Bildquellen: Zadorozhnyi Viktor / Shutterstock.com, INDRANIL MUKHERJEE/AFP/Getty Images, Tatiana Popova / Shutterstock.com