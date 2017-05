HSBC hebt RWE auf 'Hold' - Ziel hoch auf 17,20 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat RWE von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 13,40 auf 17,20 Euro angehoben. Die sich allmählich aufhellenden Aussichten für den deutschen Strommarkt steigerten den Wert von RWE, wobei er die Ökostromtochter Innogy außen vor lasse, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Montag veröffentlichten Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen für 2018 bis 2019 deutlich. Eine Geschäftsverbindung zwischen dem französischen Versorger Engie sowie RWE und Innogy hält er wirtschaftlich für wenig logisch. Aus politischen Gründen sei sie aber nicht auszuschließen.

Kepler Cheuvreux senkt Siemens auf 'Hold' - Ziel bleibt 135 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Siemens nach den Kursgewinnen der vergangenen Monate von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 135 Euro belassen. Analyst William Mackie begründete sein neues Votum in einer Studie vom Montag mit einer bereits recht hohen Bewertung der Aktien. Positive Faktoren wie ein möglicher Börsengang der Healthcare-Sparte, das Gewinnpotenzial der Sparte Digital Factory sowie eine Erholung der Gewinnmargen in den noch hinterherhinkenden Bereichen hätten die Anleger bereits verdaut. Daher dürften die Aktien vorerst konsolidieren.

Warburg Research senkt Talanx auf 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Talanx von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kurspotenzial bis zu seinem unveränderten Kursziel von 36,40 Euro betrage nun weniger als 10 Prozent, begründete Analyst Andreas Pläsier das neue Votum in einer am Montag veröffentlichten Studie. Weitere Gewinnüberraschungen schienen ebenfalls begrenzt zu sein. Das erste Quartal des Versicherers sei aber gut ausgefallen. Talanx befinde sich auf gutem Weg, um die Jahresziele zu übertreffen.

HSBC senkt DMG Mori auf 'Reduce'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat DMG MORI von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber auf 37,35 Euro belassen. Der Aktienkurs des Werkzeugmaschinenherstellers habe sich von der fundamentalen Bewertung und dem von DMG Japan gebotenen Kompensationspreis abgekoppelt, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Montag. Der Übernahmeprozesse gehe nur langsam vonstatten.

Deutsche Bank hebt Ziel für Aurubis auf 61 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aurubis (Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie)) von 53 auf 61 Euro angehoben, die Einstufung für die Aktie der Kupferhütte aber auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal sei erwartungsgemäß stark ausgefallen, schrieb Analystin Katja Filzek in einer Studie vom Montag. Sie passte ihre Prognose für den operativen Gewinn in diesem Jahr leicht nach oben an. Danach sei das Gewinnwachstum-Potenzial aber geringer. Zudem werde Aurubis bereits am oberen Ende der historischen Bewertung gehandelt.

Barclays hebt Ziel für Lanxess auf 64 Euro - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktie des Chemiekonzerns LANXESS von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Seine erhöhte Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) resultiere größtenteils aus der früher als gedacht abgeschlossenen Akquisition von Chemtura, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer Studie vom Montag.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für SAP auf 90 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für SAP (SAP SE) nach der SAP-Hausmesse Sapphire von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erhöhte Kursziel reflektiere die soliden Rückmeldungen von Produktpartnern, schrieb Analyst Laurent Daure in einer Studie vom Montag. Zudem rechne er nun mit einer steigenden Profitabilität des Softwareherstellers ab 2019.

Kepler Cheuvreux senkt Südzucker-Ziel auf 17,50 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Südzucker von 18,50 auf 17,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Risiken mit Blick auf die Zuckerpreisentwicklungim im weiteren Jahresverlauf blieben hoch, schrieb Analyst Richard Withagen in einer Studie vom Montag. Die Gewinndynamik beim Zuckerproduzenten sei anhaltend negativ.

HSBC hebt Ziel für Allianz auf 184 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Allianz SE (Allianz) nach einem Analystenwechsel von 162 auf 184 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Versicherer weiter in die Zukunft verlagert und an die jüngsten Marktbewegungen angepasst, schrieb Analyst Dhruv Gahlaut in einer Studie vom Montag. Die Dividendenrendite der Allianz sei attraktiv und die Kapitalposition stark. Dennoch seien die Gewinnziele herausfordernd.

HSBC hebt Ziel für Daimler auf 73 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Daimler von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Kurzfristig seien die Aussichten für den Autobauer positiv, schrieb Analyst Horst Schneider in einer Studie vom Montag. Er rechnet mit einem guten zweiten Quartal und leicht steigenden Konsensschätzungen. Auf positive Nachrichten scheine aber der Aktienkurs nicht mehr reagieren zu wollen.

