Updates zu STADA, SGL Group, Vonovia, Unper und Michelin

Lampe hebt Stada auf 'Halten' und Ziel auf 81 Euro

DÜSSELDORF - Das Bankhaus Lampe hat STADA von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 66,25 auf 81,00 Euro angehoben. Seine bisherige Annahme, dass es den Finanzinvestoren Bain Capital/Cinven nicht gelingen werde, einen Mehrheitsanteil von 75 Prozent an dem Generikahersteller zu erlangen, werde immer unwahrscheinlicher, schrieb Analyst Volker Braun in einer Studie vom Montag. Inzwischen sei die Chance größer, dass der Aktienkurs durch die Bedingungen eines künftigen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag dominiert und auf dem derzeitigen Niveau eine Untergrenze finden dürfte.

JPMorgan hebt SGL Group auf 'Overweight' und Ziel auf 13,50 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der SGL Group (SGL Carbon SE) von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 10,00 auf 13,50 Euro angehoben. Der Kohlefaserspezialist sei nach dem Verkauf des verlustbringenden Kathodengeschäfts und der Beseitigung seiner exzessiven Schuldenlast nun strikt auf dem Weg zur Erholung, schrieb Analyst Glen Liddy in einer Studie vom Montag. Der langfristige Wachstumsausblick sehe sehr gut aus, und nach vielen verlustreichen Jahre schwenke SGL zudem wieder auf den Pfad hin zu normalen Profitabilitätsniveaus ein.

Lampe hebt Ziel für Vonovia auf 44 Euro - 'Kaufen'

DÜSSELDORF - Das Bankhaus Lampe hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er habe seine Bewertungsschätzungen für den Immobilienkonzern angehoben, da vor allem die Preise für deutsche Wohnimmobilien in städtischen Gebieten wegen positiver demographischer Trends weiter stiegen, schrieb Analyst Georg Kanders in einer Studie vom Montag.

HSBC hebt Ziel für Uniper auf 21 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Uniper von 18,90 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Energiekonzern an das positive Marktumfeld in Europa angepasst, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Montag. Außerdem habe er seine Dividendenschätzungen bis 2019 wegen der von Uniper angehobenen Jahresziele um durchschnittlich 9 Prozent hochgesetzt. Außerdem reduzierte er noch die Annahmen für Unipers Nettoschulden.

DZ Bank senkt fairen Wert für Qiagen auf 27 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für QIAGEN nach Zahlen von 28 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Wenn man die Restrukturierungsaufwendungen außer acht lasse, habe das Biotech-Unternehmen im zweiten Quartal insgesamt erfreulich abgeschnitten, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Montag. Der neue faire Wert für die Aktie gehe auf Währungseffekte zurück.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 47,80 Euro - Buy

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für die Reederei Hapag-Lloyd von 37,20 auf 47,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Einerseits zeugten die jüngsten gesamtwirtschaftlichen Daten und Quartalsberichte von Wettbewerbern von einer weiteren Erholung der Containerschifffahrt, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer Studie vom Montag. Andererseits gehe die Konsolidierungswelle unter den weltweiten Frachtern weiter als gedacht. Das werde den verbleibenden Marktteilnehmern - und damit auch Hapag-Lloyd - mittelfristig starken Rückenwind bescheren.

Oddo BHF hebt Michelin auf 'Buy' und Ziel 140 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) wegen des neuen Strategieplans 2017 bis 2020 von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 140 Euro angehoben. Die Verbesserung der Kapitalrentabilität und des freien Barmittelflusses (FCF) sei in den vergangenen Jahren auf Kosten des Wachstums gegangen, schrieb Analyst François Maury in einer Studie vom Montag. Nun stehe das Thema Wachstum wieder auf der Prioritätenliste des französischen Reifenherstellers, ohne jedoch die Bruttomargen zu vernachlässigen.

