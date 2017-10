Updates zu Thyssenkrupp, Südzucker, Fraport und Bayer

Kepler senkt Thyssenkrupp auf 'Reduce' und Ziel auf 21 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie des Industrie- udn Stahlkonzerns thyssenkrupp von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 26 auf 21 Euro gesenkt. Mit der Absichtserklärung für ein Stahl-Gemeinschaftsunternehmen in Europa, die Gewinnmitnahmen ausgelöst habe, stehe das Unternehmen vor einem Wendepunkt, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer Studie vom Freitag. Thyssenkrupp stünden holprige Wochen und Monate mit kostspieligen Verhandlungen mit den deutschen Gewerkschaften sowie hohen Aufwendungen für den Unternehmensumbau bevor.

Goldman hebt Südzucker auf 'Neutral' - Ziel 17 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Südzucker nach Zahlen von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 17,70 auf 17 Euro gesenkt. Seit April seien die Aktien um 27 Prozent gefallen im Vergleich zu einem steigenden Gesamtmarkt, schrieb Analyst John Ennis in einer Studie vom Freitag. Das weitere Rückschlagrisiko hält er für begrenzt. Er bleibt für die Papiere des Zuckerproduzenten aber vorsichtig gestimmt und begründet dies vor allem mit den Prognosen für das klassische Zuckergeschäft. Die Liberalisierung bei den europäischen Zuckerquoten dürfte die kommenden zwei Jahre zu einer Herausforderung machen.

RBC Capital senkt Fraport auf 'Underperform' - Hebt Ziel an

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Fraport von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 58 auf 75 Euro angehoben. Die Entwicklung bei den Passagieren laufe auf geringere Ausgaben pro Kopf hinaus, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer Studie vom Freitag. Operativ schwächten sich die Geschäfte des Flughafenbetreibers ab. Wegen der mit Zukäufen verbundenen Kapitalausgaben sinke zudem die Rendite auf die freien Barmittel des Unternehmens, und nach dem Kursanstieg der Aktie von 50 auf 80 Euro sei die Bewertung nun anspruchsvoll.

Hauck & Aufhäuser senkt Washtec auf 'Hold' - Ziel 75 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat WashTec nach starkem Kurszuwachs von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 75 Euro belassen. Die Bewertung des Waschanlagenherstellers erscheine nun zunehmend ambitioniert, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer Studie vom Freitag.

NordLB hebt Ziel für Lufthansa auf 28 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Lufthansa nach Einigung über den Kauf von Teilen der Air Berlin und dem Tarifabschluss mit der Vereinigung Cockpit von 25,50 auf 28,00 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Wolfgang Donie auf "Kaufen". Dies seien zwei wesentliche Meilensteine in einer Woche, schrieb er in einer Studie vom Freitag. Mit dem Erwerb der Teile von Air Berlin schaffe Lufthansa einen wichtigen Wachstumsimpuls für die Plattform Eurowings. Und auch die Tarifeinigung trage dazu bei, wieder in den Wachstumsmodus zu schalten. Das dritte Quartal dürfte zudem positiv verlaufen sein.

NordLB hebt Ziel für Bayer auf 110 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Bayer anlässlich des Verkaufs von Saatgut- und Pflanzenschutzgeschäften an BASF von 106 auf 110 Euro angehoben. Die Einstufung ließ Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Freitag aber auf "Halten". Die Leverkusener wollten damit regulatorische Bedenken im Zuge der Monsanto-Übernahme bereits vorab zerstreuen. Angesichts der Fortschritte bei der Finanzierung des Deals mit den US-Amerikanern hob Strauß sein Kursziel an.

Exane BNP hebt Ziel für Infineon auf 18 Euro - 'Underperform'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Infineon von 17,60 auf 18,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Etwas höhere Segment-Gewinne seien der Grund für das neue Kursziel, schrieb Analyst Jerome Ramel in einer Studie vom Freitag. Er bleibe aber bei seiner Ansicht, dass die Margen des Chipherstellers enttäuschen werden. Die Aktie sei im Sektor außerdem mit am höchsten bewertet.

Equinet hebt Ziel für Commerzbank auf 11,50 Euro - 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Commerzbank von 9,50 auf 11,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In den vergangenen Wochen habe die Aktie von Übernahmespekulationen spekuliert, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Freitag. In naher Zukunft erwarte er zwar keine Offerten, schließe aber mittel- bis langfristig eine Übernahme nicht aus. Daher beinhalte sein neues Kursziel für die Aktie nun eine 15-prozentige Übernahmeprämie. Wegen der niedrigen Profitabilität bleibe er jedoch vorsichtig.

JPMorgan senkt Ziel für Airbus auf 93 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von 94 auf 93 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Angesichts des Korruptionsverdachts gegen den Flugzeugbauer berücksichige er nun in seinen Schätzungen eine mögliche Strafe in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, schrieb Analyst David Perry in einer Studie vom Freitag.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Dürr auf 125 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Dürr vor einem Kapitalmarkttag von 117 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Story des Anlagenbauers bleibe attraktiv, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Freitag. Eine wahrscheinliche Anhebung der Unternehmensziele scheine in den Konsensprognosen aber inzwischen berücksichtigt. Es könne zu Gewinnmitnahmen kommen.

