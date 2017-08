Warburg Research hebt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat thyssenkrupp von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 32 Euro angehoben. Der bevorstehende Deal mit Tata spreche für eine Neubewertung, schrieb Analyst Björn Voss in einer Studie vom Freitag. Die Essener verhandeln mit dem indischen Branchenriesen über eine Fusion des europäischen Stahlgeschäfts. Voss rechnet in Kürze mit guten Nachrichten.

Oddo BHF senkt Talanx auf 'Neutral' - Ziel 37,50 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Talanx aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel für die Versicherungspapiere hob Analyst Roland Pfänder in einer Studie vom Freitag aber von 35,50 auf 37,50 Euro an. Das Erstversicherungsgeschäft nehme Fahrt auf. In der Lebens-Rückversicherung werde es aber bis Ende 2018 Gegenwind geben.

Stifel hebt Zalando auf 'Buy' - Ziel hoch auf 45 Euro

NEW YORK - Das US-Analysehaus Stifel hat Zalando von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 42 auf 45 Euro angehoben. Die Analysten bezeichneten Zalando in einer Studie vom Freitag als Amazon des europäischen Modehandels. Die derzeitigen Investitionen stärkten die Marktführerschaft des MDax-Konzerns im europäischen Internet-Bekleidungssektor.

Equinet startet Indus Holding mit 'Neutral' - Ziel 63 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Indus Holding (INDUS) mit "Neutral" und einem Kursziel von 63 Euro in die Bewertung aufgenommen. Eine Investition in die Aktie der Beteiligungsholding öffne das Tor zum deutschen Mittelstand, schrieb Analyst Winfried Becker in einer Studie vom Freitag. So enthalte das Portfolio eine hohe Zahl von Unternehmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe mit großem und bislang noch kaum erkanntem Potenzial. Die Indus-Aktie sei derzeit fair bewertet.

Equinet senkt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Deutsche Pfandbriefbank (pbb) von "Accumulate" auf "Neutral" abgestuft. Die Aktie habe das weiterhin gültige Kursziel von 12 Euro erreicht, begründete Analyst Philipp Häßler das neue Votum in einer Studie vom Freitag.

HSBC hebt Ziel für RWE auf 23,50 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für RWE von 22,50 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versorger habe ein starkes erstes Halbjahr hinter sich und finanziell noch Spielräume, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Freitag. Zudem gebe es attraktive Gelegenheiten durch Zukäufe und Fusionen. Die Dividende könnte stark steigen.

HSBC hebt Ziel für Hella auf 45 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Hella von 37,50 auf 45,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Autoscheinwerfer-Hersteller habe mit seinem vierten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen und sich zudem auf dem jüngsten Kapitalmarkttag sehr optimistisch gegeben, schrieb Analyst Henning Cosman in einer Studie vom Freitag. Negative Kurstreiber sehe er derzeit nicht.

RBC Capital senkt Ziel für Steinhoff NV auf 5 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Steinhoff (Steinhoff International) von 6 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Shelly Xie senkte ihre Schätzungen für den Möbel- und Einzelhandelskonzern um 5 bis 7 Prozent. Sie begründete dies in einer Studie vom Freitag mit Währungsdruck und dem schwierigen Geschäftsumfeld. Auf einen Bericht über unredliche Geschäftspraktiken ging die Expertin nicht ein. Das "Manager-Magazin" hatte über Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen des Verdachts der Bilanzfälschung berichtet, woraufhin der Aktienkurs um 10 Prozent auf 3,801 Euro einbrach. Nach Angaben von Steinhoff sind in dem Bericht "wesentliche Fakten und Vorwürfe falsch oder irreführend".

Berenberg hebt Ziel für Leoni auf 70 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LEONI von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer und Kabelhersteller sei auf Kurs zu einem starken Gewinnwachstum, schrieb Analyst Fei Teng in einer Studie vom Freitag. Die Fortschritte im ersten Halbjahr zeigten, dass die Jahresziele gut zu erreichen sein sollten. Teng erhöhte nun seine Schätzungen in Anbetracht des stärker als erwartet laufenden operativen Geschäfts.

Berenberg senkt Ziel für Schaeffler auf 12 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schaeffler nach einem Analystenwechsel von 16 auf 12 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Margen des Autozulieferers gerieten zunehmend unter Druck, schrieb der nun für die Schaeffler-Aktie zuständige Analyst Fei Teng in einer Studie vom Freitag.

