Updates zu Volkswagen, Bayer, Deutsche Bank, Vinci, zooplus

Independent Research hebt Ziel für Volkswagen Vz - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Volkswagen Vorzugsaktien (Volkswagen (VW) vz) von 141 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dies schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie zur Offensive in der E-Mobilität vom Montag.

Macquarie hebt Deutsche Telekom auf 'Neutral' - Ziel 14,50 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Deutsche Telekom von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben. Bewertungsgründe seien für das neue Votum ausschlaggebend, schrieb Analyst Guy Peddy in einer Studie vom Montag. Er hatte zuletzt das Kursziel für die US-Mobilfunktochter aufgestockt.

Jefferies senkt Ziel für Bayer auf 132 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 137 auf 132 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Pharmasektor habe sich zuletzt wieder etwas besser entwickelt, stehe aber noch immer vor erheblichen Herausforderungen, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Branchenstudie vom Montag. Bayer ist sein "Top Pick" in Europa.

Goldman senkt Ziel für Deutsche Bank auf 16 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 16,10 auf 16,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jernej Omahen reduzierte in einer Branchenstudie vom Montag seine Gewinnschätzungen. Grund seien in erster Linie weiter gesunkene Annahmen für die Erträge im Investmentbanking.

Barclays hebt Ziel für Deutsche Post auf 39 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Post von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Mark McVicar verwies in einer Studie vom Montag auf das beschleunigte Wirtschaftswachstum und die gestiegene Bewertung der Vergleichsgruppe. Deutsche Post ist sein "Top Pick" im europäischen Transportsektor.

HSBC hebt Ziel für Vinci auf 86 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Vinci von 85 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragsbücher füllten sich und der Verkehr auf Mautstraßen und an Flughäfen entwickele sich nachhaltig, schrieb Analyst Pierre Bosset in einer Branchenstudie vom Montag. Vinci zieht er Konkurrent Eiffage vor.

Credit Suisse hebt Klöckner & Co auf 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 11,80 auf 13,80 Euro angehoben. Grund sei die Erholung der Stahlpreise, die im Aktienkurs des Stahlhändlers bislang noch nicht eingepreist sei, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer Studie vom Montag.

Citigroup senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 30 Euro - 'Neutral'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) von 38 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Sie habe nach der Gewinnwarnung des Medienkonzerns ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2018 um 8 Prozent gekürzt, schrieb Analystin Catherine O'Neill in einer Studie vom Montag. Kurzfristig gebe es Grund für Optimismus, sollte der Werbemarkt Zeichen der Erholung erkennen lassen. Zahlreiche Ungewissheiten hielten sie aber von einer positiveren Einschätzung ab.

Baader Bank senkt Ziel für Zooplus auf 180 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für zooplus nach einer Gewinnwarnung von 210 auf 180 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Volker Bosse kürzte daraufhin seine Schätzungen für den Internethändler, wie aus einer Studie vom Montag hervorgeht.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/tos

Bildquellen: ollyy / Shutterstock.com, YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images, Monkey Business Images / Shutterstock.com, Inga Ivanova / Shutterstock.com