Updates zu Volkswagen, Deutsche Post, Infineon und EVONIK

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Infineon auf 22,50 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Infineon vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 21,50 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern dürfte mit soliden Kennziffern aufwarten, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer Studie vom Montag. Auch der Ausblick auf das begonnene Geschäftsjahr 2017/18 sollte ermutigend ausfallen. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung der Bewertungsbasis von 2016/17 auf 2017/18.

Independent Research senkt Ziel für Volkswagen-Vorzüge - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzüge nach Ankündigung weiterer Sonderbelastungen im Zusammenhang mit manipulierten Abgaswerten von 145 auf 143 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Für ihn kämen die Sonderbelastungen zwar nicht überraschend, jedoch fielen sie höher aus als gedacht, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Montag. Daher kürzte er seine Gewinnschätzungen für den Autobauer.

Berenberg hebt Ziel für Vonovia auf 44 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia nach einer Investorenveranstaltung von 42 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine der Kernbotschaften der Roadshow in den USA sei gewesen, dass der Immobilienkonzern sein Wachstum der Mieteinnahmen ab 2018 beschleunigen wolle, schrieb Analyst Kai Klose in einer Studie vom Montag. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das operative Ergebnis (FFO) der Jahre 2018 und 2019.

HSBC hebt Ziel für Deutsche Post auf 41 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Post von 38,70 auf 41,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel basiere auf seinen erhöhten langfristigen Wachstumsprognosen für die Sparte PeP (Briefe, E-Commerce, Pakete), schrieb Analyst Edward Stanford in einer Studie vom Montag. Die Aktie des Logistikkonzerns sei trotz ihrer überdurchschnittlich guten Entwicklung im dritten Quartal immer noch attraktiv bewertet.

UBS hebt Ziel für Delivery Hero auf 34,50 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero nach Halbjahreszahlen von 27,00 auf 34,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Chris Grundberg in einer Studie vom Montag. Beeindruckend sei vor allem das Wachstum des Online-Lieferdienstes auf dem europäischen Markt. Allerdings sei das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie ausgewogen, rechtfertigte er sein anhaltend neutrales Anlagevotum.

DZ Bank hebt fairen Wert für Klöckner & Co auf 12,50 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co nach dem Kapitalmarkttag des Stahlhändlers von 11,50 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Veranstaltung habe gezeigt, dass internetbasierte Vermarktungsplattformen und die Digitalisierung auch im Stahlhandel an Bedeutung gewinnen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Montag. Die Abhängigkeit vom klassischen Stahlhandel dürfte jedoch zunächst hoch bleiben. Schlamp erhöhte seine Schätzungen leicht.

DZ Bank hebt fairen Wert für Evonik auf 32 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik von 28 auf 32 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler rechnet mit steigenden Methionin-Preisen. Er erhöhte seine Gewinnschätzungen für den Chemiekonzern, wie er in einer Studie vom Montag schrieb. Fundamental gesehen sei die Aktie aber nach wie vor fair bewertet, schrieb er.

Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Cancom auf 74 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Cancom (CANCOM SE) angesichts der beschlossenen Rückzahlung einer Wandelanleihe von 75 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Zuge dessen emittierte neue Aktien würden den Gewinn je Aktie um etwa 4 Prozent verwässern, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer Studie vom Montag. Er sieht darin aber keine größere Belastung für den Aktienkurs des IT-Dienstleisters.

RBC senkt Intesa Sanpaolo auf 'Sector Perform' - Ziel 3,10 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Intesa Sanpaolo von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 3,30 auf 3,10 Euro gesenkt. Der Aktienkurs der italienischen Großbank berücksichtige bereits positive Aspekte wie die starke Kapitalausstattung oder die hohe Dividendenrendite, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer Studie vom Montag. Nicht eingepreist seien hingegen die steigenden politischen Risiken und die Änderungen in der Bilanzierung der Erträge nach dem neuen "International Financial Reporting Standard" 9, die eine schlechtere Bonitätsbewertung nach sich ziehen könnten.

Kepler Cheuvreux hebt Total auf 'Buy' und Ziel auf 51 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat TOTAL von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 51 Euro angehoben. Angesichts der aktuellen Ölpreisentwicklung sowie besserer Aussichten für Ölverarbeitung und -vertrieb habe er seine Free-Cashflow-Prognosen für die wichtigsten europäischen Ölkonzerne deutlich erhöht, schrieb Analyst Bertrand Hodee in einer Branchenstudie vom Montag. Trotz negativer Währungseffekte stiegen die Kursziele im Sektor um durchschnittlich 14 Prozent.

