NordLB hebt Volkswagen-Vorzüge auf 'Halten' - Ziel 127 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) aus Bewertungsgründen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, aber das Kursziel auf 127 Euro belassen. Trotz leicht rückläufiger Auslieferungszahlen im ersten Quartal dürfte der Absatz des Autobauers im Gesamtjahr um bis zu 2 Prozent steigen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Donnerstag.

Equinet senkt Software AG auf 'Sell' - Ziel 30 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Software AG (Software) vor Zahlen zum ersten Quartal von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, aber das Kursziel auf 30 Euro belassen. Angesichts der hohen Messlatte aus dem Vorjahr bei den Lizenzerlösen im Datenbankgeschäft A&N werde es ein schwieriger Jahresstart für den Softwarekonzern, schrieb Analyst Sebastian Droste in einer Studie vom Donnerstag. Daher, und angesichts des jüngsten Kursanstiegs, habe er nun sein Anlageurteil überarbeitet.

Deutsche Bank hebt Ziel für Lufthansa auf 12,70 Euro - 'Sell'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Lufthansa vor Zahlen zum ersten Quartal von 10,10 auf 12,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Druck auf die Fluggesellschaft habe zwar nachgelassen, doch kämpfe der Konzern immer noch mit seinen Kosten, schrieb Analyst Anand Date in einer Studie vom Donnerstag. Zum Jahresstart rechnet der Experte mit einem operativen Quartalsverlust (bereinigtes Ebit) von 36 Millionen Euro. Das neue Kursziel begründete der Experte mit der Verlagerung der Bewertungsbasis von 2017 auf 2018.

Barclays hebt Ziel für HeidelbergCement an - 'Underweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HeidelbergCement vor Zahlen zum ersten Quartal von 78 auf 80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Jahresauftakt der Bau- und Baustoffkonzerne sollte von Kalender- und Basiseffekten dominiert worden sein, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Bei HeidelbergCement dürfte das flächenbereinigte operative Ergebniswachstum (Ebitda) wegen des Margendrucks in Asien aber geringer ausgefallen sein als bei Konkurrent LafargeHolcim.

Bernstein hebt Ziel für Evonik auf 35 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Evonik vor Zahlen zum ersten Quartal von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Chemiekonzern nur marginal angepasst und sei für die Gewinne weiterhin deutlich optimistischer als der Markt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer Studie vom Donnerstag. Dazu sei die Aktie der am günstigsten bewertete Titel in der Branche.

Morgan Stanley hebt Ziel für Covestro an - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Covestro vor Zahlen von 63 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die Chemieunternehmen dürften ein gutes erstes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Paul Walsh in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Allerdings werde der Weg im weiteren Jahresverlauf wohl steiniger, da die Messlatte aus dem Vorjahr für die kommenden Quartale höher liege. Zudem seien die Bewertungen und Erwartungen schon hoch - die Aktien von BASF und Covestro preisten schon ein Übertreffen der Erwartungen ein.

Independent hebt Ziel für Drägerwerk auf 77 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Drägerwerk nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal von 75 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Eckdaten des Medizintechnik-Unternehmens seien erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Donnerstag. Nach dem deutlichen Kursanstieg der vergangenen Wochen sehe er allerdings Rückschlagpotenzial.

Independent Research hebt Ziel für Puma auf 358 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Puma (PUMA SE) nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal von 295 auf 358 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eckdaten hätten ihre Prognosen deutlich übertroffen, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings bleibe das Sportartikelunternehmen trotz verbesserter Profitabilität damit weiterhin hinter den Wettbewerbern zurück.

Warburg Research hebt Ziel für Nemetschek auf 63,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) vor Zahlen zum ersten Quartal von 61,00 auf 63,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Vergleich zum verhaltenen Schlussquartal 2016 sollte sich die Geschäftsentwicklung des Bausoftwareherstellers normalisiert haben, wobei positive Überraschungen möglich seien, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Donnerstag. dabei seien positive Überraschungen möglich. Weitere Zukäufe blieben zudem auf der Agenda. Das neue Kursziel begründete Wolf mit einer Anpassung seiner Gewinnschätzungen sowie dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie.

HSBC hebt Ziel für Sartorius auf 74 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) vor Zahlen zum ersten Quartal von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Laborausrüster dürfte rein organisch um 8 Prozent gewachsen sein, schrieb Analyst Jan Keppeler in einer Studie vom Donnerstag. Die Profitabilität (bereinigte Ebitda-Marge) sollte um 0,8 Prozentpunkte zugelegt haben. Die Kurszielanhebung begründete der Analyst mit höheren Schätzungen bis 2018 aufgrund der jüngsten Übernahmen, und zudem verschob er seinen Bewertungshorizont.

